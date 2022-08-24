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粉絲哭了！台北最後一間LINE FRIENDS實體店8月底熄燈
台北最後一間LINE FRIENDS實體店鋪即將在8月底撤出信義區。LINE FRIENDS早在2016年底在新光三越台北信義新天地A11推出全台首間LINE FRIENDS專賣店，入口不定期推出的熊大妹「CHOCO」、莎莉等超大角色公仔，萌翻一票LINE FRIENDS粉絲，也被視為是A11顯著的地標。今日發布最後營業日的消息一出，LINE FRIENDS官方粉絲頁底下留言一片哀嚎，LINE FRIENDS撤出原因主要是租約到期，8月31日在結束台北店之後，目前全台最後一間實體店僅剩台中。新光三越A11預計9月中將有台灣首間實體店品牌進駐接替LINE FRIENDS專賣店位置。
LINE FRIENDS今公告台北店最後營業日為8月31日，底下一票粉絲哀嚎「怎麼可以，我每周都會去，也很用力買商品啊」、「跪求讓莎莉留下來」、「熊粉這周趕緊去紀念一下 」等惋惜留言。結束台北店後，LINE FRIENDS實體店僅剩台中。至於未來會不會在台北另覓地點進駐？LINE FRIENDS回應，有機會會另尋地點，但目前尚未有明確計畫。
每年周年慶前，向來是百貨秋季改裝的重頭戲，而新光三越A11又是以年輕潮流為定位，品牌與商品陣容以年輕世代消費者感興趣內容為出發。據了解，在LINE FRIENDS結束營業後進行的秋季改裝，將有台灣首家實體店品牌進駐，預計9月中開幕，讓人期待即將加入的新品牌陣容。
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