日法手法融合！Le Duet全新11道式「摩登懷石料理」

歷經2個月的試營運，主打摩登懷石料理的「Le Duet Modern Kaiseki」已於7月正式開幕，並且透過日法跨界手法、翻轉傳統經典菜色的型態，推出全新菜單「歸耕」，為賓客帶來不同的餐飲體驗。

「Le Duet」在法文中意指「雙重奏」。品牌主理人林岱瑋本身具有日、法餐廳的歷練，過去也曾開設Le Duet 198、Le Duet Kitchen & Bar等餐飲品牌。本次將日本懷石料理的概念，揉入法式料理的技法，開設全新品牌Le Duet Modern Kaiseki，店址鄰近松山文創園區，帶著低調氣息的用餐空間中，僅規劃16席座位，僅於晚間營業，半開放的料理空間，也能欣賞到料理團隊烹調的過程。

此次所打造的「歸耕」套餐，採11道式的設計，帶有「視覺轉化為料理」的設計概念。開場的「森 先付」即是具有森林的視覺意象，以散壽司為概念延伸成的開胃沙拉，將北非小米、紅藜麥取代米飯，並加上醃漬物、山菜、蒔蘿，最後鋪上松葉蟹肉、鮪魚中腹及鮭魚卵。拌開品嚐，可以享受食材堆疊的層次及口感變化。

以海鮮為主的「苑 八吋」，以富山白蝦搭配果醋、海苔；午仔魚經炭烤後搭配柚子胡椒；干貝則是配上黑松露與芝麻葉，各自擁有酸爽、微辛等不同的香氣。「豔 八吋」中，明蝦搭配綠竹筍、紅咖哩奶油登場，而豬血糕則搭上雞肝醬、香菜苗，令菜單中增添台式小吃的樂趣。「和 造里」使用鰤魚生魚片作為主角，配上半透明的土佐醋凍，並且加入油漬刺蔥、蕃茄、蓮霧等元素，令魚肉增添自然的草本風味，並留下溫和的酸度尾韻。

「柳 蒸物」以日本鄉土料理「柳川鍋」為靈感，將現殺白鰻以先蒸後烤的白燒手法處理，帶來純粹的鰻魚滋味。底層則是以牛蒡、牛肝菌、草菇作為元素的蒸蛋，為料理創造滑順風味。「酵 燒物」則將甘鯛以福菜醃漬後，透過立鱗燒打造表皮酥脆的口感，而湯底則以白味噌、酸白菜調味，具有發酵物特有的溫柔。

從獵人打獵後大口吃肉、喝酒畫面為出發的「野 強肴」，選用M9+和牛翼板以櫻桃木煙燻，並且搭配原民部落常食用的翼豆，再以昆布鹽相佐。同步登場的牛骨茶，則是藉由中藥材與辛香料鉤勒出輕柔的溫潤感。另外「淬 食事」則將越光米經過烤製後作為反捲壽司，頂端鋪上北海道海膽與腐乳、照燒醬，帶來層次豐富的鹹香，最後再以山葵葉妝點。

甜點部份，「璞 甘味」是將日本胡麻醬製成冰淇淋，並搭配上香草焦糖冰淇淋、玉米馬茲卡彭，有著花生捲冰淇淋般的意象呈現。「煦 甘味」以現烤費南雪為主體，藉由奶油乳酪、夏威夷豆增添口感與香氣，再搭配酒粕冰淇淋、紫蘇花穗帶來香氣與溫度的交錯。

「歸耕」套餐現已開放供應，每套3,480元。同時Le Duet Modern Kaiseki也提供Wine Pairing服務，提供義大利露飛諾酒莊波賽可不甜氣泡酒、法國勃根地羅蘭酒莊夏多內2014白酒、法國Philippe Pacalet 太美2021紅酒、匈牙利布達哈希酒莊聖托瑪斯園2016年遲摘甜酒等酒款，呼應套餐中的不同菜色，每人1380元。

【Le Duet Modern Kaiseki】

店址：台北市信義區忠孝東路四段553巷16弄9號