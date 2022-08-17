肉肉堆成山！「老媽拌麵×犇」套餐 鵝肝、松露當前菜

「老媽拌麵」今夏攜手鐵板燒餐廳「犇」，以招牌的拌麵搭配炙燒牛小排、香煎大蝦等主餐，以及運用海膽、鵝肝等食材製作的3道式前菜，於老媽拌麵實體店打造出集結雙品牌特色的2套快閃套餐，帶來不同以往的特色滋味。

位於忠孝復興商圈的「老媽拌麵」實體門市，以老媽拌麵商品為主題，於店內推出川味紅燒牛肉麵、私房花雕雞拌麵等多種現煮麵食。至於已有30年歷史的「犇」，則是主打頂級鐵板燒料理。此次雙品牌的合作，即是將老媽拌麵加入犇的料理元素，帶來更豪華的餐食感受。

「炙燒無骨牛小排椒麻拌麵」以日曬關廟麵為主食，再搭配以犇的手法烹調的炙燒無骨牛小排，並拌入老媽拌麵的特製椒麻拌醬，滋味辛香。套餐中搭配的「手沖牛肉湯」，同樣選用美國無骨牛小排，並沖入大量牛骨、牛腩與蔬果熬煮的高湯，滋味清爽。至於另款套餐「香煎大蝦蔥油拌麵」是將鮮蝦煎烤後帶出天然鮮味，並拌入老媽拌麵特製蔥油增香；搭配湯品「蛤蜊菌菇嫩雞湯」則是將小農鮮菇、白蛤、雞肉等食材共同烹調而成，暖心也暖味。

2款套餐除了麵食與湯品外，並且都同步搭配「芥末水晶凍搭慢燻本港鯊魚煙、炙燒海膽醬玉子燒、經典松露鵝肝冰火波羅包」等3款前菜。其中「炙燒海膽醬玉子燒」，將北海道海膽搭配蛋黃製成雲丹醬，為玉子燒帶來豐沛鹹香；「經典松露鵝肝冰火波羅包」則是在波羅包內夾入松露鵝肝，帶來溫潤又獨特的芳香，各有不同特色。