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滿滿蟹肉！金子半之助「帝王蟹天丼」上桌 只賣44天
多次推出豪華主題丼飯的「金子半之助」，將於8月18日起推出全新天丼套餐「帝王蟹五品御膳」，標榜以「帝王蟹」為主角，藉由一蟹多吃的型態，體驗蟹肉的迷人滋味，另外還有帝王蟹天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等選擇。同時「日本橋海鮮丼辻半」也同步推出以帝王蟹為主的「雪 海鮮珠寶盒」，帶來味覺與視覺的多重享受。
金子半之助所推出的帝王蟹系列，共有3種不同方案，限時供應至9月30日。主打的「帝王蟹五品御膳」，內含有帝王蟹天丼，還有鋪滿帝王蟹肉、魚卵與蛋絲的帝王蟹三彩丼，以及帝王蟹Baby有機生菜沙拉、帝王蟹味噌湯與鯡魚卵特製前菜。民眾可以盡興享受帝王蟹肉飽滿又紮實的口感與鮮甜滋味；品嚐到一半時，還可戳破半熟炸玉子，為丼飯增添滑順又濃郁的風味，原價每套1,299元，會員嘗鮮價1,099元。限於新光A8店、微風北車店、台南南紡店販售。
至於「帝王蟹天丼」則是適合民眾專注品嚐帝王蟹天婦羅，感受蟹肉與麵衣、醬汁、半熟蛋液共同堆疊而成的豐厚風味，原價1,249元，會員嘗鮮價1,049元。同樣於新光A8店、微風北車店、台南南紡店販售。至於「帝王蟹海鮮雙饗丼」則是一次集結帝王蟹天丼、帝王蟹三彩丼、Baby有機生菜沙拉，限於林口三井店、台中港三井店、台南三井店供應，原價1,000元，會員嘗鮮價849元。
另外，同為香繼光集團旗下的「日本橋海鮮丼辻半」，也將於8月18日推出以帝王蟹為主題的「雪」海鮮珠寶盒，以精選帝王蟹蟹肉入於海鮮糰子，呈現於海鮮丼飯上，並有鮪魚、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦等海味搭配，每套999元。
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