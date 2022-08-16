肉量加倍、冰淇淋吃到飽！馬辣「燒肉ChaCha」插旗西門

過去以鍋物、吃到飽為主打的「馬辣集團」，本月正式進軍「個人燒肉」，於台北西門商圈推出全新品牌「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」，推出「肉量加倍」的16款套餐、74項單點菜色，最低280元起；自助吧區並提供31款飲品、10款明治冰淇淋無限吃到飽。為慶祝開幕，當月壽星可加贈「北海道生食級干貝」，五星好評還可免費升級自助吧。

「燒肉ChaCha」環境以木質色調為主，營造出溫馨的日式氣氛，店內除了有單人客席區，方便個人前來用餐外，還有2～4人桌供團體歡聚。同時也以「一人吃燒肉ChaCha好」、「把肉烤到ChaCha最好吃」、「好吃到讓人跳ChaCha」等3大訴求作為品牌理念。

店內套餐以日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯無骨牛小排、特A級松阪豬、紐澳特級厚切牛舌、台南去骨土雞腿等肉品為主，共有16款方案，每套180～950元不等。除了主餐肉量為240～250公克，乃是外界的1～1.5倍之外，套餐並搭配有小砵、漬物、沙拉、湯品、食事，並有多種種類可選。以「小砵」為例，就有佐賀縣胡麻堅果豆腐、自製溫泉但、日式味付牛蒡絲、日式味付海帶絲等4款；「漬物」則有韓式泡菜、韓式辣蘿蔔、剝皮辣椒、香酥蒜片等選擇。

除了套餐外，燒肉ChaCha還有挪威鮭魚、北海道生食級干貝、阿根廷天使紅蝦、雲林北港烏魚子等10種產地新鮮直送海鮮可供單點，最低30元。另外也有多種肉品可供單點。針對想要增添豐富度的民眾，店內也提供「自助吧」加價服務，可無限享用31款無酒精飲品、10款明治冰淇淋，每人59元。