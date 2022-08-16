厚切牛排＋切達白玉！必勝客「月亮比薩」加碼送起司塔

中秋賞月不用顧天氣！「必勝客」今年發揮創意，推出「月見起司炭燒嫩牛比薩」，除了鋪滿厚切牛排，還擺上10顆月見切達白玉與1顆月見蛋沙拉，宛若11顆明月，號稱是「史上最像月亮的比薩」，讓民眾在餐桌上就能賞月。另外搭配方案，還加贈「冰藏起司塔」，並有機會抽中「「HOT行動露營廚房」。

必勝客本次推出的「月見起司炭燒嫩牛比薩」，同時集結烤肉、麻糬等元素，使用5盎司的厚切牛排，以日式醬料醃製後再以大火燒烤，具有濃厚的烤肉香；特製的10顆「月見切達白玉」則是將切達起司融合日式白玉麻糬，色澤金黃、口感彈牙。另外比薩並以「月見蛋沙拉」作為中心，還搭配有台農57號地瓜泥、莫札瑞拉起司，整體帶來鹹甜交錯的滋味與視覺享受。