厚切牛排＋切達白玉！必勝客「月亮比薩」加碼送起司塔
中秋賞月不用顧天氣！「必勝客」今年發揮創意，推出「月見起司炭燒嫩牛比薩」，除了鋪滿厚切牛排，還擺上10顆月見切達白玉與1顆月見蛋沙拉，宛若11顆明月，號稱是「史上最像月亮的比薩」，讓民眾在餐桌上就能賞月。另外搭配方案，還加贈「冰藏起司塔」，並有機會抽中「「HOT行動露營廚房」。
必勝客本次推出的「月見起司炭燒嫩牛比薩」，同時集結烤肉、麻糬等元素，使用5盎司的厚切牛排，以日式醬料醃製後再以大火燒烤，具有濃厚的烤肉香；特製的10顆「月見切達白玉」則是將切達起司融合日式白玉麻糬，色澤金黃、口感彈牙。另外比薩並以「月見蛋沙拉」作為中心，還搭配有台農57號地瓜泥、莫札瑞拉起司，整體帶來鹹甜交錯的滋味與視覺享受。
「月見起司炭燒嫩牛比薩」採限時限量販售，大比薩850元、小比薩600元，可享外帶買大送大、外送買大送小的優惠。同時必勝客也推出期間限定的「月見比薩盒」，以「圓月窗框」為主題，讓民眾在家低頭吃比薩也能賞月。另外還有「中秋月見比薩套餐」，內含月見起司炭燒嫩牛比薩與一款經典口味比薩，還有HOT烤雞拼盤、1.25L飲料等內容，優惠1,279元。PK雙饗卡APP會員透過APP訂購「中秋月見比薩套餐」，還能免費獲得「冰藏起司塔」1個；8月31日前訂購，還有機會抽到「HOT行動露營廚房」。
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