美威鮭魚新菜上市 點主餐可以最低55元加購煙燻鮭魚盛

全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，首次於全台美威鮭魚專賣店（北新店除外）推出燻鮭系列輕食，嚴選產地直送、生食級鮭魚油脂最均勻的菲力部位，經縝密拔刺處理後，以獨家低鹽低鈉醃漬技術，讓鮭魚風味清爽無負擔，再採用專業冷燻工法、天然櫸木低溫燻製熟成，不僅保有鮭魚獨有的柔嫩質地與綿密脂香，更不失絕佳鮮度，飄出馥郁迷人的燻香風味與鹹味。

「和風胡麻燻鮭溫野菜沙拉」（定價278元），將香氣濃郁的厚切煙燻鮭魚、小番茄、紅黃椒、青花椰菜、馬鈴薯、小黃瓜等8種多彩時蔬盡收一盤，相佐的主廚特製和風胡麻醬自然襯出燻鮭的柔嫩鮮美與溫潤鮮蔬的清甜滋味，讓您輕鬆攝取滿滿Omega-3與膳食纖維，在防疫期間，是道清新健康的必嚐輕食。

色、香、味誘人的「明太子燻鮭塔帕斯」（2片定價110元；3片定價160元），將西班牙開胃小食的「Tapas」賦予新意，鬆軟Q彈的紅藜麥軟法鋪上鹹香明太子蛋沙拉炙燒添香，搭上豐厚鹹香的燻鮭魚片，咬下一口，味香迷人，與明太子的加乘滋味層層綻放。

「燻鮭春捲」（定價158元），一上桌即讓人眼睛為之一亮，將生食級鮭魚以冷燻鎖住飽滿鮮嫩的鮭魚肉汁，搭配捲起春捲皮、鮮脆美生菜、紫包心、洋蔥等鮮美食材，無論融合泰式酸甜醬或和風胡麻醬都恰到好處，滋味豐潤卻不油膩，是道清爽開胃的美味一品。

「煙燻鮭魚盛」（定價89元），香濃四溢的和風胡麻醬將燻鮭的鮮度襯托得更加濃厚分明，佐上小黃瓜絲、爽脆生菜，成就絕佳風味。響應新菜上市，凡消費任一主餐，即可以最低55元加購「煙燻鮭魚盛」。