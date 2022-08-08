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加10元享鮮果昔+冰淇淋！「玖尹」下午茶套餐 港點10選4

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
玖尹推出「仲夏港點午茶時光」套餐，4款指定點心組合價699元。圖／玖尹提供
玖尹推出「仲夏港點午茶時光」套餐，4款指定點心組合價699元。圖／玖尹提供

主打新派粵菜、精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」，即日起至8月31日期間，推出「仲夏港點午茶時光」套餐，包含10種指定點心可供挑選（任擇4），加價10元，還可加贈「紅豆堅果冰麻糬」與「夏戀鮮果昔」。

玖尹座落在台北南京松江商圈伊通公園旁，擁有大片落地窗景與優雅的用餐環境，店內的港點主廚也以傳統工序為基礎，並加入新意與健康概念，為點心帶來魅力變化。即日起至8月31日期間，每日15:00～17:00期間，玖尹推出下午茶套餐方案，提供共10款手工港點供消費者挑選，任選4款，每組699元。

其中「日本瑤柱蒸燒賣」使用菠菜汁染成翠綠的燒賣外皮，搭配加入鮮蝦、豬里肌肉、香菇製成的內餡，並以日本干貝絲點綴，入口鮮香。此外，還有多瑙河芋香天鵝酥、晶瑩水晶蝦餃、金勾鹹水餃、千層臘味蘿蔔糕、香辣豆豉蒸鳳爪、粵式黑椒金錢牛肚、酥皮蛋撻、芝士炸鮮奶、黑松露流沙芝麻球等不同品項，甜鹹各異，還包括原菜單中未提供的點心，堆砌出甜鹹交錯的變化。

此外，8月31日前點購下午茶套餐，加價10元，就可同時享有以時令水果搭配芒果冰淇淋製成的「夏戀鮮果昔」1杯（原價180元），以及「紅豆堅果冰麻糬」1顆，增添夏季清爽。

套餐 日本 下午茶

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