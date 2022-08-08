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阿里山藝文大解放 「森，2488」品牌概念館參觀免預約
林務局嘉義林區管理處在阿里山轉運站3樓，打造「森，2488」品牌概念館，開創第一個森林品牌，3月開幕受熱烈迴響，原採平日預約，8月起調整每天開放，時間為上午9點至下午5點。
館內以文創設計的角度與藝術涵養，結合深厚林業歷史文化底蘊，展示4種主題的「阿里山森林意象木製公仔」及森林系商品，廣受遊客歡迎及喜愛。
嘉義林管處邀請藝術家以阿里山動物、植物、林業職人及山色等主題創作，展示250種「阿里山森林意象木製公仔」，讓遊客透過藝術創作，了解阿里山獨特美景、人文歷史及動植物生態。
品牌識別主題延伸製作文創商品，讓遊客將屬於阿里山獨特記憶帶回家。開放時間原採假日例行性開放、平日預約，因遊客熱烈迴響，調整為每日開放，遊客可透過展示公仔了解多元森林面貌，還可遠眺塔山秀麗景色。
館內森林系商品有自然步道生態徽章及野餐墊、阿里山櫻花系列、阿里山為名植物系列商品及利用老櫻花樹所製作的商品，還有輔導阿里山原住民農林業生產合作社，發展林下經濟開發的「林下良品」森林蜜及段木香菇等。
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