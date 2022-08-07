滿額送韓式冬粉！韓式拌飯「拼拼拌」點菜新系統上線

主打「自選式韓國拌飯」的「拼拼拌」，自8月起正式推出「拌飯募集中」線上點餐平台，具備實體店面的點餐自由度與結帳功能，方便民眾快速點餐以及揪團訂餐。即日起透過線上點餐，消費滿千還加贈「韓式冬粉4入禮盒」（價值268元），讓顧客在家也能輕鬆享受韓式滋味。

創立自2017年的「拼拼拌」，店內主打創意拌飯組合，民眾可以依照個人喜好，搭配主食、主餐與配餐。其中主食包括藜麥飯、白飯，主餐則有韓式炒牛、春川辣雞、韓式炒豬、韓式炸雞等8種選擇，每項50～95元；至於配菜則提供有泡菜、涼拌海帶芽、韓式冬粉、豆芽、小黃瓜等15種選擇，任選4款60元。除此之外，店內也提供有3款韓式鍋物供民眾挑選，每份140～160元起。業者指出，店內的醃肉醬、辣椒粉、湯底、芝麻油等調味食材，均是由韓國進口來台，藉此提供正統的韓式滋味，顧客都可以依照個人喜好搭配，創造專屬自己的韓式拌飯。

目前拼拼拌在台北共有3間門市。由於店內的主餐、配菜選擇眾多，加上許多上班族都有團購午餐的需求，因此拼拼拌自8月正式推出「拌飯募集中」點餐網站。主揪人只要建立訂單並發出邀請，每一個受邀人收到通知後，即可自己點購餐點，最後再由系統統一整合計算，大幅減少團購時不易統計的情況。同時網站亦提供線上支付功能。