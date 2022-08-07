快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身份證有528享「花蟹吃到飽」！問鼎「和牛吃到飽」988

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自斯里蘭卡的「佐渡花蟹」。圖／問鼎提供
來自斯里蘭卡的「佐渡花蟹」。圖／問鼎提供

即日起至8月31日期間，宮廷系火鍋「問鼎」每日限量推出「快閃吃到飽」方案，包括世界三大和牛、頂級海鮮等75道食材無限量供應，每人988元起。另外活動期間身份證、健保卡有「5、2、8」或「俊、偉、昌、雄」，即可加送「日本A5和牛肉盤」或是「花蟹吃到飽」，更添奢侈海陸豪華享受。

宮廷火鍋「問鼎．皇上吉祥」，以套餐和單點型態，提供多款肉品與海鮮、火鍋料，目前在全台北中南共有4間分店。時逢父親節將至，以及桃園藝文店期滿週年，因此全部門市限時推出「快閃吃到飽」方案，不分平、假日，採預約制，每日限量20組名額，可以無限品嚐A5和牛雪花、美國SRF極上見島和牛霜降、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛，以及美國Prime厚切神仙牛、美國Choice無骨牛小排等肉品，還有阿根廷天使紅蝦、九孔大鮑魚、生食級大干貝等食材，參與五星好評，還可升級飲品無限暢飲、哈根達斯16種冰淇淋吃到飽，每人988～1,688元。

除了快閃吃到飽方案外，即日起至8月31日期間，凡2成人以上同行，提前至少一天預約訂位並主動參與活動，選擇988或1688指定方案，凡同桌者有一人份證或健保卡含「5、2、8」任2碼，或是男性姓名中有「俊、偉、昌、雄」任一字（可同音不同字），即可享有額外優惠。點購988方案者，2成人消費加贈「日本A5和牛」1份，價值680元，4成人贈2份、6成人贈3份，以此類推。點購1688方案者，則可全桌升級「佐渡花蟹」吃到飽，無限品嚐來自斯里蘭卡的佐渡花蟹，享受飽滿鮮甜的蟹肉。

符合條件者，可無限品嚐「佐渡花蟹」。圖／問鼎提供
符合條件者，可無限品嚐「佐渡花蟹」。圖／問鼎提供
問鼎提供有日本A5和牛。圖／問鼎提供
問鼎提供有日本A5和牛。圖／問鼎提供
問鼎限時限量推出吃到飽方案，每人988～1,688元。圖／問鼎提供
問鼎限時限量推出吃到飽方案，每人988～1,688元。圖／問鼎提供

吃到飽 健保卡 火鍋

延伸閱讀

微軟開始在哥倫比亞、愛爾蘭地區測試Xbox Game Pass家庭訂閱方案

身份證有「528」烏魚子、干貝吃到飽！ 馬辣7品牌享優惠

12種獨家澳和牛部位 乾杯「KANPAI CLASSIC」插旗天母

他點1500元日本A5和牛牛排 上桌照片曝光網笑：客家鹹豬肉？

相關新聞

滿額送韓式冬粉！韓式拌飯「拼拼拌」點菜新系統上線

主打「自選式韓國拌飯」的「拼拼拌」，自8月起正式推出「拌飯募集中」線上點餐平台，具備實體店面的點餐自由度與結帳功能，方便...

高CP值！ 左營果貿「邱媽媽手工水餃」 最低一顆2.8元 超平價手工水餃

udn走跳美食／美食好芃友 高雄果貿社區水餃推薦！這間開超久的左營果貿邱媽媽手工水餃，以夭壽便宜，但餡料飽滿的手工生水餃聞名！每日現包高麗菜、韭菜的豬肉水餃和鮮蝦水餃，豬肉水餃只要2.8元，鮮蝦

身份證有528享「花蟹吃到飽」！問鼎「和牛吃到飽」988

即日起至8月31日期間，宮廷系火鍋「問鼎」每日限量推出「快閃吃到飽」方案，包括世界三大和牛、頂級海鮮等75道食材無限量供...

現賺202元！一蘭拉麵「加麵、綠茶、海苔」都免費

來自日本的「一蘭」拉麵，為慶祝app會員突破30萬人，自即日起至9月1日期間，連續4週加贈「美味單品券」，包括有加麵（半...

到IKEA「點食成金」！吃飯送折抵券、小龍蝦系列有優惠

IKEA常被網友戲稱是「被家具耽誤的餐廳」，因為有太多招牌料理讓人喜愛，因此IKEA即日起至8月21日，推出「點食成金」...

珍奶獲選成為台灣美食之光！首次登上紐約時代廣場看板　Uber CEO也「推」它

Uber Eats 舉辦的「挺台灣美食之光前進世界」票選活動由「珍珠奶茶」以破9,000票之姿獲台灣民眾支持，成為台灣No.1美食之光，並且成為首次登上「美國紐約時代廣場」看板的台灣美食！ Ube

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。