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身份證有528享「花蟹吃到飽」！問鼎「和牛吃到飽」988
即日起至8月31日期間，宮廷系火鍋「問鼎」每日限量推出「快閃吃到飽」方案，包括世界三大和牛、頂級海鮮等75道食材無限量供應，每人988元起。另外活動期間身份證、健保卡有「5、2、8」或「俊、偉、昌、雄」，即可加送「日本A5和牛肉盤」或是「花蟹吃到飽」，更添奢侈海陸豪華享受。
宮廷火鍋「問鼎．皇上吉祥」，以套餐和單點型態，提供多款肉品與海鮮、火鍋料，目前在全台北中南共有4間分店。時逢父親節將至，以及桃園藝文店期滿週年，因此全部門市限時推出「快閃吃到飽」方案，不分平、假日，採預約制，每日限量20組名額，可以無限品嚐A5和牛雪花、美國SRF極上見島和牛霜降、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛，以及美國Prime厚切神仙牛、美國Choice無骨牛小排等肉品，還有阿根廷天使紅蝦、九孔大鮑魚、生食級大干貝等食材，參與五星好評，還可升級飲品無限暢飲、哈根達斯16種冰淇淋吃到飽，每人988～1,688元。
除了快閃吃到飽方案外，即日起至8月31日期間，凡2成人以上同行，提前至少一天預約訂位並主動參與活動，選擇988或1688指定方案，凡同桌者有一人份證或健保卡含「5、2、8」任2碼，或是男性姓名中有「俊、偉、昌、雄」任一字（可同音不同字），即可享有額外優惠。點購988方案者，2成人消費加贈「日本A5和牛」1份，價值680元，4成人贈2份、6成人贈3份，以此類推。點購1688方案者，則可全桌升級「佐渡花蟹」吃到飽，無限品嚐來自斯里蘭卡的佐渡花蟹，享受飽滿鮮甜的蟹肉。
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