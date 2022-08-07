身份證有528享「花蟹吃到飽」！問鼎「和牛吃到飽」988

即日起至8月31日期間，宮廷系火鍋「問鼎」每日限量推出「快閃吃到飽」方案，包括世界三大和牛、頂級海鮮等75道食材無限量供應，每人988元起。另外活動期間身份證、健保卡有「5、2、8」或「俊、偉、昌、雄」，即可加送「日本A5和牛肉盤」或是「花蟹吃到飽」，更添奢侈海陸豪華享受。

宮廷火鍋「問鼎．皇上吉祥」，以套餐和單點型態，提供多款肉品與海鮮、火鍋料，目前在全台北中南共有4間分店。時逢父親節將至，以及桃園藝文店期滿週年，因此全部門市限時推出「快閃吃到飽」方案，不分平、假日，採預約制，每日限量20組名額，可以無限品嚐A5和牛雪花、美國SRF極上見島和牛霜降、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛，以及美國Prime厚切神仙牛、美國Choice無骨牛小排等肉品，還有阿根廷天使紅蝦、九孔大鮑魚、生食級大干貝等食材，參與五星好評，還可升級飲品無限暢飲、哈根達斯16種冰淇淋吃到飽，每人988～1,688元。