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到IKEA「點食成金」！吃飯送折抵券、小龍蝦系列有優惠

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA紅蘿蔔蛋糕／65元。圖／IKEA提供
IKEA紅蘿蔔蛋糕／65元。圖／IKEA提供

IKEA常被網友戲稱是「被家具耽誤的餐廳」，因為有太多招牌料理讓人喜愛，因此IKEA即日起至8月21日，推出「點食成金」活動，只要在IKEA餐廳單筆消費滿200元，送家具家飾200元滿額商品抵用券，滿400送400元，在家具家飾品消費滿2,000元可抵用200元，另外IKEA餐廳的小龍蝦系列，也推出卡友優惠價。

IKEA今年夏天再度推出小龍蝦系列，松露奶油小龍蝦焗烤麵在8月底前，原價220元、卡友特價199元，採用松露奶油醬搭配起司烘烤，怕辣的人也能吃。喜歡吃辣的可選麻辣小龍蝦，充滿的麻、香、辣的豐富滋味；泰式小龍蝦沙拉則能吃到小龍蝦仁，搭配香茅、檸檬葉等泰式香料調味，很適合夏季口味。

其他新菜色，包括有鮭魚菲力佐青醬花椰米，吃得到濃郁的九層塔香氣，甜點則有紅蘿蔔蛋糕，加入紅蘿蔔絲、核桃、葡萄乾、肉桂粉等，大小朋友都愛吃。

IKEA紅蘿蔔蛋糕／65元。圖／IKEA提供
IKEA紅蘿蔔蛋糕／65元。圖／IKEA提供
IKEA麻辣小龍蝦（左）399元；松露奶油小龍蝦焗烤麵（右）原價220元、卡友價199元。圖／IKEA提供
IKEA麻辣小龍蝦（左）399元；松露奶油小龍蝦焗烤麵（右）原價220元、卡友價199元。圖／IKEA提供
IKEA泰式小龍蝦沙拉／149元。圖／IKEA提供
IKEA泰式小龍蝦沙拉／149元。圖／IKEA提供

小龍蝦 IKEA 餐廳

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