漢堡王「萬丹紅豆牛肉堡」甜蜜登場 基隆店回歸加碼送

隨著七夕、父親節接力登場，「漢堡王」即日起推出一連串活動方案。其中「King Deals超省餐」加碼限店限量推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」，另外自8月9日起，還會於全台推出「萬丹紅豆牛肉堡」、「萬丹紅豆／紅豆草莓聖代」。另外「基隆仁二店」也將於8月10日開幕，並推出一系列慶祝優惠。

繼日前所推出的「台味冰菓室花生香菜系列」後，漢堡王自即日起針對King Deals超省餐，加碼再推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」，單點109元，套餐價129元，限店限量販售，售完為止。另外自8月9日起，將於全台聖代販售店期間限定推出添加萬丹紅豆蜜的「萬丹紅豆聖代」，單點69元、加購價49元；還有「萬丹紅豆草莓聖代」，單點79元，加購價59元。針對主打外送的「火烤專賣店」，還有獨家推出「4.4oz萬丹紅豆牛肉堡」，單點129元，套餐169元。