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漢堡王「萬丹紅豆牛肉堡」甜蜜登場 基隆店回歸加碼送

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王火烤專賣店獨家推出「4.4oz萬丹紅豆牛肉堡」，單點129元，套餐169元。
漢堡王火烤專賣店獨家推出「4.4oz萬丹紅豆牛肉堡」，單點129元，套餐169元。

隨著七夕、父親節接力登場，「漢堡王」即日起推出一連串活動方案。其中「King Deals超省餐」加碼限店限量推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」，另外自8月9日起，還會於全台推出「萬丹紅豆牛肉堡」、「萬丹紅豆／紅豆草莓聖代」。另外「基隆仁二店」也將於8月10日開幕，並推出一系列慶祝優惠。

繼日前所推出的「台味冰菓室花生香菜系列」後，漢堡王自即日起針對King Deals超省餐，加碼再推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」，單點109元，套餐價129元，限店限量販售，售完為止。另外自8月9日起，將於全台聖代販售店期間限定推出添加萬丹紅豆蜜的「萬丹紅豆聖代」，單點69元、加購價49元；還有「萬丹紅豆草莓聖代」，單點79元，加購價59元。針對主打外送的「火烤專賣店」，還有獨家推出「4.4oz萬丹紅豆牛肉堡」，單點129元，套餐169元。

在基隆中正店關店後，漢堡王將於8月10日開設火烤美味專賣店「基隆仁二店」。為慶祝開幕，8月10日至16日，臨櫃購買「華堡脆雞經典餐」，原價399元，優惠價299元，並贈百事聯名提袋1個，送完為止。8月17日至8月25日，臨櫃購買「火烤美味經典餐」，原價415元，特價299元，贈「三重好禮回客券」1張，送完為止。8月26日也同樣有華堡日優惠，當日購買指定餐點，就贈送「原味華堡」1個。

萬丹紅豆草莓聖代，單點79元，加價購59元。
萬丹紅豆草莓聖代，單點79元，加價購59元。
萬丹紅豆聖代，單點69元，加購價49元
萬丹紅豆聖代，單點69元，加購價49元
King Deals超省餐推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」，單點109元，套餐價129元。
King Deals超省餐推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」，單點109元，套餐價129元。

萬丹 基隆 漢堡

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