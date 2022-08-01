爭鮮「父親節壽司餐」250起！「子彈列車套餐」新登場

「爭鮮餐飲」今年暑假與動作電影「子彈列車」合作，針對旗下的爭鮮PLUS以及MAGiC TOUCH，推出列車直送的限定聯名套餐。另外爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS等品牌，也同步推出父親節特製的限定餐點，讓民眾們可以歡度父親節。

由布萊德彼特擔任主角的「子彈列車」，改編自日本作家伊坂幸太郎的小說「瓢蟲」，描述殺手瓢蟲在高速列車上執行任務時，遇到「蜜柑」、「檸檬」、「王子」等其他角色所延伸而成的故事。即日起在雙品牌同步推出列車直送的「子彈列車套餐」中，「爭鮮PLUS」規劃了檸香赤蝦、焦糖蜜柑鰤魚壽司、檸檬可樂的組合，原價140元，特價100元；「MAGiC TOUCH」則是集結香檸鰤魚赤身、檸檬可樂，原價130元，特價100元。藉由檸檬、蜜柑等食材元素，呼應電影角色。

另外爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8與MAGiC TOUCH点爭鮮同步推出父親節特製的限定餐點，提供經典握壽司、精選厚切刺身、海陸雙拼綜合餐盒各式種類，價格從250～2,200元不等。例如「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮PLUS」於8月1日到8日期間推出「滿鮮貝貝豪華宴」，內含鮪魚、干貝、赤蝦、滿鮮鮭魚子、章魚、蒲燒鰻魚、起士鮭與起士蝦等8款鮮味壽司，還有特製的「鮭魚干貝花」，合計32貫壽司加上5朵鮭魚干貝花，原價1,000元，優惠價880元。「厚鮮刺身三品」則有鰤魚、厚切鮭魚與整顆干貝，每份320元。另外可用100元加購「扇貝茶碗蒸」4份，增添餐桌豐富度。