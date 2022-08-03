6間錯過可惜的斗六美食 身為雲林第一大城就該這樣吃！

選擇非常多元的斗六，除了學生的愛的銅板價美食外，也有不少在地老店及咖啡廳！

魷魚興嘴吃嘴魷魚羮

中正路56號

位於太平老街新興宮前，也有媽祖廟魷魚羹之稱，店家有魷魚羹、魷魚嘴羹、虱目魚羹和肉羹四種可以選擇，魷魚嘴Q彈微脆，配上鮮甜的羹湯，令人愛不釋手。（MENU美食誌米夏兒🐰提供）

阿國獅魷魚羹

大同路112號

在雲林斗六經營超過六十年的小吃，必吃店內主打的滷魷魚嘴，魷魚嘴的甜鹹滋味剛好，不會過重，有滷汁的香氣，相對於羹湯中的魷魚嘴更有味道，很特別！（MENU美食誌楊勝晟提供）

烹小鮮

八德路88號

（MENU美食誌鄭小升提供）

陽台花序 Balcony Sense | 花房 / 午茶 / 生活

保長路11號

隱身於巷弄中的六十年老宅，以風格花禮與室內植栽設計為主，結合午茶甜點的文藝花房，不定期更換甜點，價格親民而美味，值得一試！（MENU美食誌Selina提供）

第五大道 Fifth Avenue 甜點輕食咖啡

大同路250號

斗六知名的網美餐廳，宮廷式的白色裝潢配上花草擺飾與網美拍照牆，推薦招牌舒芙蕾，奶油甜而不膩，口味和香氣都很十足，建議事先訂位喔！（MENU美食誌瑜瑜🌸提供）

日沐美式早午餐Smooth B'fast

武昌路151號

位在斗六火車站後站附近的美式餐廳，推薦熔岩起司馬鈴薯漢堡加美式炒蛋，薯條酥脆好吃，漢堡皮非常有嚼勁，內部搭配的生菜、蕃茄、洋蔥更是新鮮美味！（MENU美食誌小小吃貨Una提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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