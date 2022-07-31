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4間「中秋聯名禮盒」應景登場！羅浮宮、鎮瀾宮變封面

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
哈根達斯再度聯名羅浮宮，推出「極致心藝 極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒，每盒1,080～2,980元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯再度聯名羅浮宮，推出「極致心藝 極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒，每盒1,080～2,980元。圖／哈根達斯提供

中秋佳節將至，各式各樣的禮盒也紛紛出爐，其中不乏極具話題性的「聯名禮盒」。「深夜裡的法國手工甜點」今年攜手「Rufous Coffee Roasters」，以精緻的西式點心搭配精品咖啡，營造出滿滿的佳節氣氛。「Häagen-Dazs」則是再度攜手「羅浮宮博物館」，將經典的藝術館藏化身為禮盒包裝，增添文藝性。另外「十間茶屋」以獲獎茗茶結合「舊振南」的中式月餅，重現經典組合。創意瑪德蓮「open it.」則結合「大甲鎮瀾宮」，讓法式點心與中式食材，交織出獨特的中秋樂趣。

【深夜裡的法國手工甜點 × Rufous Coffee Roasters】

「深夜裡的法國手工甜點」今年攜手多年入選「亞洲50大咖啡館」的Rufous Coffee Roasters，以精緻甜點搭配4款濾掛精品咖啡，推出聯名中秋禮盒，共有單層款、雙層款兩種選擇。

中秋禮盒中，除了台灣原味水果風味法式軟糖外，還加入「脆脆生巧克力塔」、「橘丁榛果白巧塔」等手工小塔系列，並有費南雪、柚香磅蛋糕、黑糖沙布列、冰酒茶蛋白餅等精選點心。另外在雙層禮盒中，還加入了「義大利水果麵包」，特選天然米蘭種酵母製作，口感細緻而鬆軟，適合與親朋好友們分享。

今年深法首度將禮盒搭配飲品，換上Rufous Coffee Rosters所提供的冠軍咖啡豆組合，包括有衣索比亞藝妓村、哥斯大黎加2019COE冠軍莊園、RUFOUS調和咖啡、洪都拉斯COE競標 NW#2等4款，各有不同的韻味與調性，更能呼應不同的甜點，帶出風味變化。

深法×Rufous Coffee Rosters中秋禮盒採限量供應，單層內含7款點心、2款咖啡，每盒920元；雙層內含10款點心，4款咖啡，每盒2,750元。

【Häagen-Dazs × 羅浮宮博物館】

「哈根達斯（Häagen-Dazs）」繼去年攜手羅浮宮博物館後，今年再度聯名，推出「極致心藝 極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒。包裝以蒙娜麗莎的微笑、薩莫色雷斯的勝利女神、月神黛安娜、邱比特系列雕像等羅浮宮鎮館之寶，打造視覺藝術饗宴，共有5款選擇，每盒1,080～2,980元。

今年哈根達斯針對冰淇淋月餅風味也進行升級，除了冰淇淋搭配紫薯、無花果乾、黑芝麻等新風味巧克力餅皮，還新推出法式手工堅果莎布蕾冰淇淋月餅，開創全新口感。

除了羅浮宮聯名系列之外，哈根達斯也推出「童享皮克斯系列」月餅禮盒，可見到經典皮克斯動畫角色躍上月餅的可愛模樣，每盒1,680元，並加贈帆布袋1個。8月21日前預購冰淇淋月餅系列，1盒即享88折優惠，最低可享72折，購買每滿5盒再加贈中秋饗月券5張。購買「珍藏蒙娜麗莎」再加贈1張中秋饗月券。每張中秋饗月券可兌換外帶單球冰淇淋或經典咖啡系列。

【十間茶屋 × 舊振南】

「十間茶屋」本次攜手創立於1890年的「舊振南」，聯名推出2022中秋限定聯名禮盒。禮盒包裝採用雷射雕刻卡片堆砌而成，一環又一環的交疊出海上明月的視覺之旅。

內容部份，選用了3款原葉立體茶包，分別是在「英國星級美食大獎」摘下2顆星的「初春蘭香」，以及各摘下1顆星的「烏龍午韻」與「暮色小葉紅」。其中初春蘭香被評比為「高品質且具絕佳風味，自然甜美的花香中帶有層層蘭花的香氣，茶湯甘甜芳香並融合鮮爽的茶味，口感溫潤柔順，整體十分平衡」。

至於糕點部份，舊振南以應景的月兔作為造型，打造了「鳳梨月餅」與「烏豆沙月餅」，呈現祝福滿滿的佳節氣氛。每組禮盒內含3款原葉立體茶包各2包、2款月餅各2個，售價790元。

【open it. × 大甲鎮瀾宮】

創意瑪德蓮品牌「open it.」今年攜手「大甲鎮瀾宮」推出聯名中秋「堡庇禮盒」。以大甲芋頭為主角，推出2款全新口味的瑪德堡。

瑪德堡乃是將瑪德蓮蛋糕體中加入夾心厚餡的創意點心。此次聯名禮盒中，「芋泥布蕾瑪德堡」將法式瑪德蓮融入大甲芋頭芋泥內餡，並加入主廚特製的法式布蕾，帶來台法交融的滋味。另款「芝麻QQ瑪德堡」，特選台灣黑金芝麻和法國奶油乳酪調製成芝麻芝士內餡，並夾入白玉麻糬在瑪德蓮中，具有豐富的口感。每盒共計8入，售價760元。消費滿1,699元，即贈送大甲鎮瀾宮聯名過爐鑰匙圈。

除此之外，open it.在中秋節也同步推出全新「紅豆鹽奶瑪德堡」和「濃抹白玉瑪德堡」，並可搭配其他口味的瑪德堡，創造出不同的禮盒選擇。

「深夜裡的法國手工甜點」攜手「亞洲50大咖啡館」的Rufous Coffee Roasters，推出聯名中秋禮盒。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
「深夜裡的法國手工甜點」攜手「亞洲50大咖啡館」的Rufous Coffee Roasters，推出聯名中秋禮盒。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深法×Rufous Coffee Rosters中秋禮盒，雙層組內含10款點心，4款咖啡，每盒2,750元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深法×Rufous Coffee Rosters中秋禮盒，雙層組內含10款點心，4款咖啡，每盒2,750元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
十間茶屋攜手舊振南，聯名推出2022中秋限定聯名禮盒，售價790元。圖／十間茶屋提供
十間茶屋攜手舊振南，聯名推出2022中秋限定聯名禮盒，售價790元。圖／十間茶屋提供
open it.在中秋節也同步推出全新「紅豆鹽奶瑪德堡」和「濃抹白玉瑪德堡」，打造日系禮盒選擇。圖／open it.提供
open it.在中秋節也同步推出全新「紅豆鹽奶瑪德堡」和「濃抹白玉瑪德堡」，打造日系禮盒選擇。圖／open it.提供
「open it.」攜手「大甲鎮瀾宮」推出聯名中秋「堡庇禮盒」，售價760元。圖／open it.提供
「open it.」攜手「大甲鎮瀾宮」推出聯名中秋「堡庇禮盒」，售價760元。圖／open it.提供
哈根達斯推出「童享皮克斯系列」月餅禮盒，每盒1,680元，並加贈帆布袋1個。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出「童享皮克斯系列」月餅禮盒，每盒1,680元，並加贈帆布袋1個。圖／哈根達斯提供

中秋節 月餅 咖啡館

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