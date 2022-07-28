泰式經典風味！肯德基「冬蔭功坤咔香辣脆雞」只賣35天
繼前次推出「酸辣滴咔泰檸脆雞」之後，「肯德基」於8月2日起，將再度推出全新泰式口味「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，以泰式酸辣冬蔭功醬與多種香料結合，營造出滿滿的泰式勁辣風味。
獲得許多民眾喜愛的「冬蔭功」（泰式酸辣蝦湯），擁有泰國「國湯」的美譽，乃是泰國極具代表性的美食之一。肯德基本次新推出的「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，使用泰式香茅、南薑、檸檬葉、辣椒與鮮蝦粉等，熬製成道地的泰式冬蔭功醬，先淋在咔啦脆雞上，再撒上由辣椒與檸檬葉特製的風味灑粉增加香氣層次。擁有濃厚的蝦湯底味，以及醇厚香辣的開胃感，為炎夏帶來全新滋味。
「冬蔭功坤咔香辣脆雞」限時於8月2日至9月5日期間供應，單點每份72元，另外還有個人餐、XL套餐、雙人餐、派對餐等不同組合，每組149～830元不等。咔啦脆雞加價9元、青花椒香麻脆雞加價6元，即可升級冬蔭功坤咔香辣脆雞。
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