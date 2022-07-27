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八月堂可頌「買3送3」！再推出「哈根達斯雪糕可頌」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八月堂針對8月17日的「國際可頌節」，推出一系列慶祝優惠。圖／八月堂提供
八月堂針對8月17日的「國際可頌節」，推出一系列慶祝優惠。圖／八月堂提供

每年的8月17日，為「八月堂」所設立的「國際可頌節」，今年也正式邁入第5屆。為此，八月堂特別攜手「哈根達斯」，自8月5日起聯名推出2款「雪糕可頌」，一次就能擁有雪糕與可頌的雙重享受。另外自8月1日起，也將推出「買1盒送2顆」、「可頌買3送3」、「8月壽星享8折」等不同優惠。

8月5日至8月21日期間，八月堂首次與哈根達斯合作，選用哈根達斯的草莓及淇淋巧酥雪糕，推出2款夏日限定的「莓好仲夏」及「濃情巧酥」雪糕可頌。其中「莓好仲夏」以蜂巢可頌夾上香甜的草莓雪糕，再淋上特製的覆盆子果醬、金色碎片，擁有酸甜的莓果滋味。另一款「濃情巧酥」則是將淇淋巧酥雪糕夾入奶油可頌當中，還有巧克力醬與脆片點綴，交織出多層次的豐富口感，每支原價160元，優惠價129元，每日限量供應。

為慶祝國際可頌節，8月1日至8月31日期間，購買一盒6入可頌，即可贈送指定2顆指定可頌；8月壽星出示相關證件，可享可頌3入以上8折優惠（每人限1次）。8月17日至8月21日期間，連續5天可享任選可頌「買3送3」（贈55元以下品項），限每日前88名。另外與八月堂同樣為8月17日壽星者，可於線上登記，每店前17名即贈送可頌6入禮盒（任選65元以下品項），讓民眾與八月堂同享歡樂。

八月堂首次與哈根達斯合作，推出「莓好仲夏」及「濃情巧酥」雪糕可頌，每支優惠價129元。圖／八月堂提供
八月堂首次與哈根達斯合作，推出「莓好仲夏」及「濃情巧酥」雪糕可頌，每支優惠價129元。圖／八月堂提供

草莓 巧克力

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