獨／16年的回憶！富錦街「Woolloomooloo」咖啡店熄燈

咖啡迷們要心痛了！位於台北市富錦街的人氣咖啡廳「Woolloomooloo」富錦店，因房屋即將都更，因此即將於8月21日劃下句點，結束16年的歲月。隨著消息一出，許多網友都感到不捨，表示「一開始去約會的地方」、「好喜歡富錦店獨特的氣氛，好可惜」、「天呀，好傷心！！」

2006年創立的Woolloomooloo富錦店，乃是民生社區內的人氣咖啡廳。根據官網的介紹，「Woolloomooloo」是雪梨近郊的一座港口，在當地原住民的語言中是「可以抓到很多魚的海灣」，有著富饒之意。而品牌也想要在城市中傳遞、分享從澳洲吸取來的養份與感受到的精神。店內提供有多款天然酵母麵包、義大利麵、比薩、沙拉，亦有多款咖啡及茶飲。憑藉著美味的餐點，還有俐落舒適的環境、大片的自然窗光，也讓Woolloomooloo深獲許多網友青睞，在google上獲得超過600則評價，平均3.9分。