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獨／16年的回憶！富錦街「Woolloomooloo」咖啡店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Woolloomooloo富錦店即將於8月21日結束營業。圖／擷取自Woolloomooloo Fujin粉絲頁
Woolloomooloo富錦店即將於8月21日結束營業。圖／擷取自Woolloomooloo Fujin粉絲頁

咖啡迷們要心痛了！位於台北市富錦街的人氣咖啡廳「Woolloomooloo」富錦店，因房屋即將都更，因此即將於8月21日劃下句點，結束16年的歲月。隨著消息一出，許多網友都感到不捨，表示「一開始去約會的地方」、「好喜歡富錦店獨特的氣氛，好可惜」、「天呀，好傷心！！」

2006年創立的Woolloomooloo富錦店，乃是民生社區內的人氣咖啡廳。根據官網的介紹，「Woolloomooloo」是雪梨近郊的一座港口，在當地原住民的語言中是「可以抓到很多魚的海灣」，有著富饒之意。而品牌也想要在城市中傳遞、分享從澳洲吸取來的養份與感受到的精神。店內提供有多款天然酵母麵包、義大利麵、比薩、沙拉，亦有多款咖啡及茶飲。憑藉著美味的餐點，還有俐落舒適的環境、大片的自然窗光，也讓Woolloomooloo深獲許多網友青睞，在google上獲得超過600則評價，平均3.9分。

Woolloomooloo以富錦店作為起點，後又再開設了信義店、松江、大直、西門等門市，並且延伸出選物、展覽、住宿等不同服務，成為風格生活的代表性品牌之一。儘管支持者眾多，但是Woolloomooloo於7月22日發布公告，表示富錦店在房東售出後新屋主為都更辦公室，因此需要在8月21日劃下句點。同時也特別舉辦謝幕道別活動，蒐集網友們過去與富錦店的故事、照片。短短兩天的時間，停業公告就有近5,000名網友留言、表達心情，表示「歐不～我最愛的避風港」、「為什麼老天要如此，嗚嗚嗚」、「最喜歡的咖啡廳」

Woolloomooloo富錦店即將於8月21日結束營業。圖／擷取自Woolloomooloo Fujin粉絲頁
Woolloomooloo富錦店即將於8月21日結束營業。圖／擷取自Woolloomooloo Fujin粉絲頁

咖啡廳 都更

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