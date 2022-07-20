GODIVA×萬豪「巧克力下午茶」 一次享11款甜鹹點心

比利時皇室御用巧克力「GODIVA」今年在台首度與五星級飯店合作，攜手「台北萬豪酒店」推出期間限定「布魯塞爾絢金午茶」，將經典的巧克力與不同元素相融合，打造出7款甜點與4款鹹食，並以雙人套餐的形式呈現，為即將到來的七夕情人節增添歐式浪漫。點用者還可加贈「GODIVA專門店散裝巧克力2顆裝兌換券」。

GODIVA與萬豪合作推出的「布魯塞爾絢金午茶」，是甜點主廚以GODIVA「夏之戀限定禮盒」的巧克力為靈感所發想設計，每人可品嚐到11款點心，包括7款甜點與4款鹹食。其中「檸檬抹茶冰淇淋」，靈感來自抹茶慕斯黑巧克力，以GODIVA黑巧克力雪酪交織抹茶雪酪，外層再包覆抹茶及白巧克力脆片，最後灑上酸香檸檬碎，為炎熱夏季帶來一抹清新。「白巧克力香草慕斯」則以GODIVA白巧克力結合大溪地香草籽、杏仁醬、白巧克力奶霜、杏仁慕斯等元素，再以水果點綴，有著優雅的杏仁香氣。

除此之外，還有「黑森林櫻桃蛋糕」、「香蕉巧克力塔」、「柑橘榛果巧克力蛋糕」、「咖啡摩卡杯」與「海鹽荔枝生巧克力」等不同品項。其中「咖啡摩卡杯」發想自香濃咖啡黑巧克力，在玻璃杯中填入黑巧克力奶油、義式濃縮咖啡凍、咖啡慕斯，並以GODIVA 72%黑巧克力製成造型小湯匙，裝入咖啡香緹與跳跳糖，更具視覺華麗感。4款鹹食同樣可見到巧克力入饌的輪廓元素。包括有「炙燒北海道干貝襯開心果脆片」、「美國牛小排佐辣味72%黑巧克力醬」、「鳳尾蝦佐白巧克起司醬」，以及滋味鹹香、富有濃郁層次的「培根脆片馬斯卡彭裹榛果巧克力醬」，帶來一連串甜鹹交錯的巧克力盛宴。