快訊

丟丟妹反擊磷酸鹽超標 5萬人前發誓「絕無違法」

直球對決淨值危機 潤泰新、潤泰全今晚10點重訊說明

全台十大富人區房市曝！「這一區」坐穩寶座 信義區僅排第九

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GODIVA×萬豪「巧克力下午茶」 一次享11款甜鹹點心

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
以GODIVA金色比利時布魯塞爾廣場午茶盤盛裝的雙人下午茶套餐，搭配2杯氣泡酒加上2杯咖啡或茶，2,680元。圖／GODIVA提供
以GODIVA金色比利時布魯塞爾廣場午茶盤盛裝的雙人下午茶套餐，搭配2杯氣泡酒加上2杯咖啡或茶，2,680元。圖／GODIVA提供

比利時皇室御用巧克力「GODIVA」今年在台首度與五星級飯店合作，攜手「台北萬豪酒店」推出期間限定「布魯塞爾絢金午茶」，將經典的巧克力與不同元素相融合，打造出7款甜點與4款鹹食，並以雙人套餐的形式呈現，為即將到來的七夕情人節增添歐式浪漫。點用者還可加贈「GODIVA專門店散裝巧克力2顆裝兌換券」。

GODIVA與萬豪合作推出的「布魯塞爾絢金午茶」，是甜點主廚以GODIVA「夏之戀限定禮盒」的巧克力為靈感所發想設計，每人可品嚐到11款點心，包括7款甜點與4款鹹食。其中「檸檬抹茶冰淇淋」，靈感來自抹茶慕斯黑巧克力，以GODIVA黑巧克力雪酪交織抹茶雪酪，外層再包覆抹茶及白巧克力脆片，最後灑上酸香檸檬碎，為炎熱夏季帶來一抹清新。「白巧克力香草慕斯」則以GODIVA白巧克力結合大溪地香草籽、杏仁醬、白巧克力奶霜、杏仁慕斯等元素，再以水果點綴，有著優雅的杏仁香氣。

除此之外，還有「黑森林櫻桃蛋糕」、「香蕉巧克力塔」、「柑橘榛果巧克力蛋糕」、「咖啡摩卡杯」與「海鹽荔枝生巧克力」等不同品項。其中「咖啡摩卡杯」發想自香濃咖啡黑巧克力，在玻璃杯中填入黑巧克力奶油、義式濃縮咖啡凍、咖啡慕斯，並以GODIVA 72%黑巧克力製成造型小湯匙，裝入咖啡香緹與跳跳糖，更具視覺華麗感。4款鹹食同樣可見到巧克力入饌的輪廓元素。包括有「炙燒北海道干貝襯開心果脆片」、「美國牛小排佐辣味72%黑巧克力醬」、「鳳尾蝦佐白巧克起司醬」，以及滋味鹹香、富有濃郁層次的「培根脆片馬斯卡彭裹榛果巧克力醬」，帶來一連串甜鹹交錯的巧克力盛宴。

布魯塞爾絢金午茶限時於7月30日至10月10日期間供應，共規劃2種套餐形式。全套餐點以GODIVA金色比利時布魯塞爾廣場午茶盤盛裝，帶有奢華旋轉效果的組合，搭配2杯氣泡酒、2杯咖啡或茶，雙人價2,680元。以萬豪經典午茶架展示，搭配2杯咖啡或茶的組合，雙人價2,380元。活動期間凡點購布魯塞爾絢金午茶，即可獲得GODIVA專門店「散裝巧克力2顆裝兌換券1張；於GODIVA專門店消費滿2,000元，再加贈「片裝巧克力禮盒9片裝」1盒。

以萬豪經典午茶架展示的布魯塞爾絢金午茶，搭配2杯咖啡或茶，雙人價2,380元。圖／GODIVA提供
以萬豪經典午茶架展示的布魯塞爾絢金午茶，搭配2杯咖啡或茶，雙人價2,380元。圖／GODIVA提供
檸檬抹茶冰淇淋。圖／GODIVA提供
檸檬抹茶冰淇淋。圖／GODIVA提供
咖啡摩卡杯。圖／GODIVA提供
咖啡摩卡杯。圖／GODIVA提供
黑森林櫻桃蛋糕。圖／GODIVA提供
黑森林櫻桃蛋糕。圖／GODIVA提供

巧克力 咖啡 布魯塞爾

延伸閱讀

即時快遞需求旺 Lalamove今年業績大增7成 新上線「獎勵計劃」集點換咖啡

台中企業老闆愛分享 2場展覽推廣藝術社區咖啡飄香

京都人氣咖啡「% Arabica」全台首店公告開幕日！網友樂喊：終於

沖煮一杯好的義式濃縮咖啡 專家曝磨豆機比你想像還來得重要

相關新聞

GODIVA×萬豪「巧克力下午茶」 一次享11款甜鹹點心

比利時皇室御用巧克力「GODIVA」今年在台首度與五星級飯店合作，攜手「台北萬豪酒店」推出期間限定「布魯塞爾絢金午茶」，...

Xiaomi 12 Lite輕薄美型！前置相機「雙柔霧補光」唯美自拍

用手機自拍也能自帶女神光！小米台灣於上半年推出Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12、Xiaomi 12X等3款...

七夕情人節大餐訂了嗎？ 侯布雄套餐8月4日限定登場

七夕情人節大餐訂了嗎？米其林二星侯布雄法式餐廳，針對七夕情人節推出限定晚間套餐，只在8月4日當天推出，開胃小點、7道菜加...

巴黎高訂周頂級珠寶／香奈兒白晝造燦夜盡覽日月星辰

1932年，正值全球經濟大蕭條的黑暗時代，香奈兒女士唯一親自設計的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列問...

珍稀不凡的完美詮釋 香奈兒推嘉柏麗香精綻放極致之作

自由奔放，一直是香奈兒品牌精神中不可或缺的一部分，其展現在香奈兒嘉柏麗系列香氛中，全新推出的香奈兒嘉柏麗香精，堪稱其中的...

即時快遞需求旺 Lalamove今年業績大增7成 新上線「獎勵計劃」集點換咖啡

疫情期間業績逆勢暴增的產業之一，就是物流業了，除了傳統網購送貨，越來越多元的即時快遞配送需求也大幅增加。即時快遞平台La...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。