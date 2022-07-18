京都人氣咖啡「% Arabica」全台首店公告開幕日！網友樂喊：終於

令粉絲敲碗已久的人氣咖啡「% Arabica」，7月18日正式宣佈，台灣首間門市即將於8月正式開幕。屆時台灣的民眾將有機會享受到店內代表性的極簡風格，以及品飲到% Arabica的招牌咖啡。

日本人Kenneth Shoji所創辦的「% Arabica」，最初自香港開設首間門市，後又再於京都嵐山成功爆紅，成為許多粉絲造訪嵐山必訪的人氣咖啡店。% Arabica最大的特色，就是店內的裝潢、設計、包裝均採極簡路線，多以俐落線條與純白元素作為視覺元素，吸引許多網友拍攝打卡美照。目前% Arabica在全球諸多城市均設有門市，提供濃縮咖啡、美式咖啡、拿鐵等品項。

2021年時，% Arabica即傳出登台的消息，而在今年5月也確認落腳於台北信義區，店址鄰近象山步道。此次% Arabica再度正式對外公佈，「終於要在下個月與台灣的朋友們見面」，更添粉絲期待感。網友也紛紛留言表示「期待！」、「can’t wait」、「終於！」