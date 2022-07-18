麥當勞「皮卡丘置物盒」超萌登場 加碼寶可夢限量包裝

麥當勞自7月20日起，新推出「皮卡丘置物盒」，以立體的皮卡丘造型，為粉絲們帶來滿滿的療癒感。活動期間針對麥當勞分享盒、中杯冷飲，還有皮卡丘、快龍、伊布、超夢等不同產品包裝，讓寶可夢玩家也能享受蒐集的樂趣。

此次登場的「皮卡丘置物盒」，採用皮卡丘的立體造型，除了招牌的長耳朵之外，也能看見皮卡丘的可愛笑容，而在背後規劃有置物空間，同時也有提把方便提取。「皮卡丘置物盒」自7月20日上午11:00至8月16日期間限時供應，購買任一套餐加價399元即可獲得，單買售價429元。套餐限加購1個，每人每次限購2個，售完為止。