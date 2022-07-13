排隊美食5分鐘上桌！東森料理之王調理包 iTQi 共摘9星

強調「排隊美食5分鐘就可輕鬆上桌」的東森「料理之王調理包」喜傳摘星！甫公布的「International Taste & Quality Institute」( 國際風味暨品質評鑑所，簡稱iTQi ) 2022得獎名單中，料理之王調理包的黑椒牛柳﹅精燉豚肉﹅和風咖哩雞調理包獲得二星獎章殊榮，川味辣雞﹅蛤蜊海鮮﹅番茄蘑菇調理包則摘下iTQi一星獎章，一舉勇摘九星，成為本屆「iTQi」頂級美味大賞最大贏家。

iTQi於比利時布魯塞爾頒獎，每年由專業廚師、品酒師和美食專家等，評選來自世界各地的食品，依照外觀、香氣、口感、質地、後味等評分，並授予獎項。因參與評鑑的多為專業人士，加上複雜的評鑑方式，能在其中獲得星獎不僅困難，還具有相當可靠的公信力，因此也被稱為「食品界的米其林指南」。

疫情帶動宅經濟，「東森農場料理之王調理包」第一代好評不斷，今年1月加碼推出「東森農場料理之王調理包」第二代，前兩代調理包共創下87萬包﹅5,400萬元的業績，也是常溫調理商品的霸榜熱銷冠軍。

摘星榮耀時刻，東森指出，將加碼推出「復刻台灣所有在地經典排隊美食」的第三代東森農場調理包，分別由「料理之王1」亞軍主廚阮紹榮大力推薦「梅干扣肉」﹅「排骨酥湯」，香料女王黃晶晶推薦「麻辣臭豆腐」﹅「經典砂鍋魚頭」，暖男主廚游星淵則推薦「蒜味肉羹」﹅「秘製豬腳」。

主廚阮紹榮表示，「梅干扣肉調理包」是苗栗客家美食，梅干菜採用在地生鮮芥菜，全程採取古法手工日曬醃製，並精選台灣上品豬五花肉，大火煸五花肉出油，並以豬油拌炒梅乾菜、純釀醬油辛香料調味，香氣濃郁，是夏日最下飯的好滋味。

香料女王黃晶晶是臭豆腐達人，她說，「麻辣臭豆腐調理包」豆味十足且微焦微香，採用麻辣而不嗆的中藥配方，並佐以人工180天發酵釀造的獨門辣豆瓣醬，不僅有花椒的麻香，更具中藥的溫和滋補，吸附飽滿甜美的湯汁，口感綿密，入口即化。