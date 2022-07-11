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新品買6送3、飲料買1送1！Mister Donut蜂蜜甜點新登場
今年夏天，Mister Donut首次攜手蜂蜜品牌「蜜蜂工坊」，自7月13日起推出「蜂meets檸檬季」，以蜜蜂工坊嚴選蜂蜜、屏東檸檬等食材，推出蜂蜜檸檬波堤、雙層蜂蜜檸檬波堤、蜂蜜歐菲香等多款甜品，還有蜂蜜牛奶、西西里檸檬咖啡等飲品同步登場。為慶祝新品登場，還有甜品買6送3、飲品買1送1等不同優惠。
Mister Donut 本次以當家招牌波堤為基底，搭配蜜蜂工坊嚴選蜂蜜與屏東優質檸檬製成的酸甜蜂蜜檸檬可可醬，打造出一系列蜂蜜風味波堤甜甜圈。入門款的「蜂蜜檸檬波堤」，檸檬香氣濃郁、微酸清甜，每顆45元。「雙層蜂蜜檸檬波堤」則於正面撒上滿滿蜂蜜檸檬可可碎片，打造又Q又脆的口感，每顆48元。「蜜蜂漾波堤」則有著童趣的造型巧克力裝飾，每顆50元。還有「檸檬蜂蜜醬波堤」，使用香甜蜂蜜醬作為內餡，再以優格線條點綴，每顆48元。
此外，同步登場的「蜂蜜歐菲香」擠上特製蜂蜜天使鮮奶油、香甜蜂蜜醬，有著蜂蜜蛋糕般的滋味，每顆50元。另外還有「蜂蜜檸檬法蘭奇」、「蜂蜜天使巧貝」可供選擇，各有不同的特色，單顆各為48、55元。飲品部份，「蜂蜜牛奶」使用瑞穗鮮乳搭配蜜蜂工坊蜂蜜，帶來香甜奶香，每杯70元，另有「蜂蜜檸檬飲」、「西西里檸檬咖啡」，均為每杯80元。
為慶祝新品上市，7月13日至7月17日期間，任選9個甜甜圈，且含1款蜜蜂工坊聯名甜甜圈，其中3個則可免費招待。同樣活動時段，蜂蜜牛奶、蜂蜜檸檬飲、西西里檸檬咖啡可享「買1送1」優惠。
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