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漢堡王×海尼根！零酒精「啤酒牛肉堡」限時登場

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
漢堡王攜手海尼根，打造出「海尼根零酒精牛肉堡」。圖／漢堡王提供
漢堡王攜手海尼根，打造出「海尼根零酒精牛肉堡」。圖／漢堡王提供

多次將漢堡結合特色食材的「漢堡王」，今夏首度跨界攜手「海尼根」，以海尼根零酒精啤酒，打造出「海尼根零酒精牛肉堡」、「海尼根零酒精醬燒薯薯」，7月14日起於全台漢堡王門市限時開賣。為慶祝新品上市，還有飲料升級、免費喝海尼根0.0零酒精等不同優惠。

海尼根以傳統製法製成的「海尼根0.0零酒精」，乃是透過真空蒸餾的方式移除酒精，並且保留純麥香氣，讓民眾可以安心暢飲。本次海尼根與漢堡王攜手推出的「「海尼根零酒精牛肉堡」，就是以海尼根0.0零酒精為基底製成燒烤醬汁，藉由獨特的啤酒麥芽香氣搭配100%火烤牛肉排，還有生菜、洋蔥、蕃茄等食材，帶來香味四溢的豪邁滋味，單點145元，套餐185元。除此之外，還有「海尼根零酒精醬燒薯薯」同步登場，讓酥脆薯條沾著附有麥香的BBQ醬，帶來驚喜的滋味，單點62元。

「海尼根零酒精牛肉堡」與「海尼根零酒精燒醬薯薯」自7月14日起於全台漢堡王門市開賣。為歡慶新品登場，一般套餐加價30元，可將飲料升級「海尼根0.0零酒精」1罐，或加價30元，將薯條（小份）升級成「海尼根零酒精醬燒薯薯（中份）」。另於漢堡王門市購買「海尼根零酒精牛肉堡套餐」，出示蝦皮平台海尼根0.0零酒精訂單畫面，即贈送「海尼根0.0零酒精」1罐，贈完為止。

酒精 漢堡 套餐

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