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8/3壽星、83年次免費吃鍋！狂一鍋「加5元多5盤肉」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
狂一鍋所推出的「580超狂外帶餐」，可享「加5元多5件」、「99元升級湯底」等不同優惠。圖／樂多多提供
狂一鍋所推出的「580超狂外帶餐」，可享「加5元多5件」、「99元升級湯底」等不同優惠。圖／樂多多提供

樂多多集團旗下的台式火鍋「狂一鍋」，自即日起至7月31日期間，推出「580超狂外帶餐」，除了提供2份肉品外，還可享「加5元多5件」的肉品加購優惠，最高一次享受總肉量超過1公斤的爽快感。另外為慶祝週年，凡8月3日壽星、民國83年出生的消費者，即可免費享用招牌的「功夫排骨酥鍋」，共享喜悅。

「狂一鍋」主打將排骨酥、生炒花枝等台灣小吃化身為鍋物，帶來不同的獨特風味，目前在台已經開出13間直營門店。針對暑假到來，還新推出「火焰香辣鍋」，標榜在桌邊炒香麻辣底料再加入米酒點燃增添香氣，原價599元，內用嘗鮮價389元起，並有「加1元多1件」優惠，加價1元，就可享巴沙魚、蛤蜊、小白蝦（3選1）。

針對肉食愛好者設計的「580超狂外帶餐」，包含有3公升湯底（大骨高湯、柴魚高湯2選1），還有火鍋料與菜盤，以及附餐6選2，還有梅花豬、培根豬、軟嫩雞腿、板腱牛、雪花牛等肉品（6選2）。同時提供「加5元多5件」方案，加價5元，就可享梅花豬、培根豬、軟嫩雞腿、火鍋料拼盤、巴沙魚、蛤蜊、虱目魚漿（7種任選5），輕鬆品嚐肉品與海鮮。另外加價99元，也可升級價值450元的3倍料湯底，包括有排骨酥、沙茶、藥膳大雞腿等7種選擇。

自開幕以來，狂一鍋的招牌「功夫排骨酥」總銷售量已可堆疊出4.5座台北101大樓。為慶祝週年，8月3日當天於創始店「中和永貞店」提供83份功夫排骨酥鍋搭配梅花豬的套餐，凡是當日壽星，或是民國83年次的消費者，憑相關證明即可免費享用，共同分享週年喜悅。

為慶祝週年，狂一鍋將免費招待「功夫排骨酥鍋」。圖／樂多多提供
為慶祝週年，狂一鍋將免費招待「功夫排骨酥鍋」。圖／樂多多提供

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