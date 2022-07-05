聽新聞
test
0:00 / 0:00
必勝客「大比薩199元起」！18種人氣口味可以選
連鎖比薩「必勝客」自即日起推出「超值必勝嗑」優惠活動，週一至週四至全台門市，外帶大比薩最低優惠價199元起，共計有18種口味可供選擇，讓民眾能輕鬆享受。
本次「超值必勝嗑」活動時間自即日起至7月25日為止，限於週一至週四的平日時段，共計有18種口味，最低199元。其中「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」特價199元，另外煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏等口味，則特價219～229元。其他如夏威夷、和風章魚燒、超級總匯、壽喜雪花牛等人氣口味，同樣也都有優惠價格。
除了大比薩平日優惠方案外，必勝客日前也推出「榴芒水金金比薩」，使用台南玉井愛文芒果醬，搭配泰國金枕頭榴槤果肉、Logo造型榴槤起司塊，交融出奇妙滋味，單點539元。另外還有「新加坡辣醬唐揚雞」、「榴槤起司唐揚雞」等副餐可供選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言