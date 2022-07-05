必勝客「大比薩199元起」！18種人氣口味可以選

連鎖比薩「必勝客」自即日起推出「超值必勝嗑」優惠活動，週一至週四至全台門市，外帶大比薩最低優惠價199元起，共計有18種口味可供選擇，讓民眾能輕鬆享受。

本次「超值必勝嗑」活動時間自即日起至7月25日為止，限於週一至週四的平日時段，共計有18種口味，最低199元。其中「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」特價199元，另外煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏等口味，則特價219～229元。其他如夏威夷、和風章魚燒、超級總匯、壽喜雪花牛等人氣口味，同樣也都有優惠價格。

除了大比薩平日優惠方案外，必勝客日前也推出「榴芒水金金比薩」，使用台南玉井愛文芒果醬，搭配泰國金枕頭榴槤果肉、Logo造型榴槤起司塊，交融出奇妙滋味，單點539元。另外還有「新加坡辣醬唐揚雞」、「榴槤起司唐揚雞」等副餐可供選擇。