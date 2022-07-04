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限5天！頂呱呱「5支雞腿188」 現省87元再享加購優惠

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
頂呱呱限時推出5支原味雞腿組，原價275元，優惠價188元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱限時推出5支原味雞腿組，原價275元，優惠價188元。圖／頂呱呱提供

繼限時推出「一斤雞⁺」後，連鎖速食「頂呱呱」自7月6日起，連續5天推出「馬殺雞」活動，原味雞腿5支優惠價188元，另外還有呱呱包、紅茶雪泥、指定飲品49元的加購價，讓民眾輕鬆搭配。

頂呱呱表示，品牌不定時推出下殺折扣，特色為「時間短（馬上）」、「折數大（激殺）」、「獨家配方（炸雞）」，因此將活動名稱定為「馬殺雞」。自7月6日至7月10日期間，特別推出5隻原味雞腿組合，原價275元，優惠價188元，每人限購2份，每日每店限量提供。凡購買原味雞腿組，即可享優惠加購，包括「呱呱包」、「紅茶雪泥」、「35元指定飲品2杯」，加購優惠價均為49元。

另外「漢堡王」至8月31日期間，也推出「最HOT霸王省優惠券」，提供34款優惠組合，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等6種品項可享買1送1，另外還有個人超省餐、雙人激省餐等不同優惠。

頂呱呱 洋蔥

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