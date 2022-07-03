滿滿現刨黑松露！14款松露餐 豬排、義大利麵都吃得到

儘管因受到航運漲價等因素影響，導致成本上漲，但是慕里諾餐飲集團今年7月起，仍集結旗下BEPPIN PASTA、石壁家、Suage北海道湯咖哩、泰迪農園咖哩、勝政豬排、勝勢豬排等品牌，推出一整個月的黑松露料理，甚至運用新鮮現刨的黑松露增添豪華感與香氣，最低260元起，讓松露愛好者能夠輕鬆享受松露獨有的香氣。

勝勢豬排、勝政豬排今年再度推出現刨黑松露餐點。「勝政豬排」所推出的「黑松露白醬里肌豬排」，藉由特製白醬與現刨黑松露，為里肌豬排帶來豐沛的香氣，每份480元，另外還有「黑松露茶碗蒸」同步登場，每份100元。「勝勢豬排」則選用台灣究好豬為主繳，搭配上黑松露醬、現刨黑松露，打造「黑松露白醬里肌豬排」，每份490元。

主打和洋風格料理的「BEPPIN PASTA」，今年推出「黑松露牛肝菌起司披薩」，290元、「松露炒時蔬」，290元。另外還以紅酒燉煮自家製日式漢堡排為主角，搭配上奶油松露醬還有現刨松露，製成「紅酒燉漢堡排佐松露醬義大利麵」，帶來豐富的飽足感以及多層次的變化，每份420元。

同樣以生鮮義大利麵為特色的「石壁家」，也帶來經典的「松露炒時蔬」、「黑松露野菇雞肉義大利麵」、「黑松露松阪豬起司披薩」等餐點，同樣運用現刨新鮮黑松露為餐點帶來迷人芬香，每份260～420元。

提供多種口味湯咖哩的「Suage湯咖哩」，本次也以椰奶口味咖哩為湯底，搭配使用松露鹽、松露醬製成的手工牛肉漢堡排，推出「松露漢堡排湯咖哩」，品嚐前也會刨上新鮮黑松露增添香氣，每份460元。而「泰迪農園咖哩」也推出「黑松露起司白醬雞腿排」、「松露薯條」等松露系餐點，各為460、130元。