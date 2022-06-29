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買5送1！八月堂「皇家榴槤卡士達」回歸、芒果新登場

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
全新口味可頌「盛夏好芒」，每顆62元。圖／八月堂提供
全新口味可頌「盛夏好芒」，每顆62元。圖／八月堂提供

香氣獨特的「榴槤」以及滋味清甜的「芒果」，均是每年夏季令人著迷的代表性水果。繼前年推出「皇家榴槤卡士達」後，「八月堂」今年再度推出皇家榴槤卡士達，並且再結合芒果元素，推出「盛夏好芒」，一次滿足榴槤控與芒果控的心願。另外還有「買5送1」、「新品9折」等期間限定優惠。

睽違2年再度回歸的「皇家榴槤卡士達」，內餡延續使用使用馬來西亞精品級榴槤 D24 蘇丹王，乳白色的果肉清新香甜，並帶有天然的濃郁奶油風味。製成內餡後仍帶有豐富的榴槤香氣，搭配卡士達則具有甘甜的滋味，單顆89元。另外相較於過去採限店販售，今年則開放全門市販售，方便消費者購買。

除此之外，八月堂也推出全新口味可頌「盛夏好芒」，使用新鮮芒果泥與奶醬混合製成內餡，再加入表皮酥脆的可頌內，帶來酸甜的夏季風味，每顆62元。為慶祝新品上市，7月8日至8月31日期間，可享「可頌買5送1」優惠（不得與其他優惠併用）；消費滿250元，可以9折優惠價加購1顆皇家榴槤卡士達 / 盛夏好芒。

再度回歸市場的「皇家榴槤卡士達」，單顆89元。圖／八月堂提供
再度回歸市場的「皇家榴槤卡士達」，單顆89元。圖／八月堂提供

芒果 馬來西亞 蘇丹

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