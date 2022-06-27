最低35元！王品8品牌推「18款夏季外帶麵食」

炎夏到來，王品集結旗下8個品牌，推出18款特色外帶麵食餐點，包括有青花驕首度推出的「麻辣肩小排牛肉麵」，還有鮮麻牛肉湯餃、日曬油蔥麵線、芋頭米粉湯、胡麻烏龍冷麵等多種品項，最低每份35元。另外不同品牌還有外帶88折、滿1,000折100等不同優惠。

王品本次集結的8個品牌，包括有主打麻辣系列的「青花驕」、「嚮辣」；台灣味的「尬鍋」、「丰禾」；中式「莆田」，以及異國風的「THE WANG」與「聚 北海道鍋物」、「陶板屋」，各有不同特色。其中青花驕首度推出的牛肉麵「麻辣肩小排牛肉麵」，以青花驕特製滷汁燉煮肩小排，加上重慶江津九葉青花椒麻辣湯頭，帶來麻香開胃的滋味，6月28日起開始販售，每份309元，限量供應。

「嚮辣」則是推出辣味蒜香涼麵、川辣牛肉麵、鮮麻牛肉湯餃等辛辣麵食，增添夏季食慾，每份99～228元。「尬鍋」推出「日曬油蔥麵線」，具有樸實的台式情調，每份35元。另還有「麻油雞乾拌麵線餐盒」，每組138元。「THE WANG」則提供清炒龍蝦義大利麵、白酒奶油干貝義大利麵、乾式熟成波隆那肉醬寬麵等品項，每份420～780元。

針對喜愛日式風格的民眾，「聚」提供胡麻、地獄胡麻、山葵烏龍冷麵，每份118元起，另有昆布、味噌海鮮烏龍麵，每份138元。「陶板屋」亦有極上天婦羅佐烏龍冷麵，每份179元。