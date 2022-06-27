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最低35元！王品8品牌推「18款夏季外帶麵食」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
嚮辣推出有辣味蒜香涼麵、川辣牛肉麵、鮮麻牛肉湯餃，每份99～228元。圖／王品提供
嚮辣推出有辣味蒜香涼麵、川辣牛肉麵、鮮麻牛肉湯餃，每份99～228元。圖／王品提供

炎夏到來，王品集結旗下8個品牌，推出18款特色外帶麵食餐點，包括有青花驕首度推出的「麻辣肩小排牛肉麵」，還有鮮麻牛肉湯餃、日曬油蔥麵線、芋頭米粉湯、胡麻烏龍冷麵等多種品項，最低每份35元。另外不同品牌還有外帶88折、滿1,000折100等不同優惠。

王品本次集結的8個品牌，包括有主打麻辣系列的「青花驕」、「嚮辣」；台灣味的「尬鍋」、「丰禾」；中式「莆田」，以及異國風的「THE WANG」與「聚 北海道鍋物」、「陶板屋」，各有不同特色。其中青花驕首度推出的牛肉麵「麻辣肩小排牛肉麵」，以青花驕特製滷汁燉煮肩小排，加上重慶江津九葉青花椒麻辣湯頭，帶來麻香開胃的滋味，6月28日起開始販售，每份309元，限量供應。

「嚮辣」則是推出辣味蒜香涼麵、川辣牛肉麵、鮮麻牛肉湯餃等辛辣麵食，增添夏季食慾，每份99～228元。「尬鍋」推出「日曬油蔥麵線」，具有樸實的台式情調，每份35元。另還有「麻油雞乾拌麵線餐盒」，每組138元。「THE WANG」則提供清炒龍蝦義大利麵、白酒奶油干貝義大利麵、乾式熟成波隆那肉醬寬麵等品項，每份420～780元。

針對喜愛日式風格的民眾，「聚」提供胡麻、地獄胡麻、山葵烏龍冷麵，每份118元起，另有昆布、味噌海鮮烏龍麵，每份138元。「陶板屋」亦有極上天婦羅佐烏龍冷麵，每份179元。

為鼓勵外帶，青花驕、嚮辣、尬鍋、聚北海道鍋物、THE WANG、陶板屋等品牌，6月30日前外帶享8.8折優惠；莆田、丰禾台式小館即日起至7月15日，外帶滿1,000元現折100元。

丰禾台式小館推出「芋頭米粉湯」，每份220元。圖／王品提供
丰禾台式小館推出「芋頭米粉湯」，每份220元。圖／王品提供
莆田滷麵，每份288元。圖／王品提供
莆田滷麵，每份288元。圖／王品提供
THE WANG「清炒龍蝦義大利麵」，每份780元。圖／王品提供
THE WANG「清炒龍蝦義大利麵」，每份780元。圖／王品提供
尬鍋「日曬油蔥麵線」，每份35元。圖／王品提供
尬鍋「日曬油蔥麵線」，每份35元。圖／王品提供
青花驕「麻辣肩小排牛肉麵」，每份309元。圖／王品提供
青花驕「麻辣肩小排牛肉麵」，每份309元。圖／王品提供
尬鍋「麻油雞乾拌麵線餐盒」，每套138元。圖／王品提供
尬鍋「麻油雞乾拌麵線餐盒」，每套138元。圖／王品提供
聚北海道鍋物推出多款冷麵料理，每份118元起。圖／王品提供
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