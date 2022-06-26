漲價33%！爭鮮「鮭魚、鮭魚肚」明起調漲10元

老字號的本土迴轉壽司「爭鮮」，主打每盤30元的平價消費，獲得許多民眾的喜愛，其中「鮭魚」更是不少消費者的主攻品項。但是近日傳出，包括「鮭魚握壽司」、「鮭魚肚」等品項，將於6月27日起由30元調漲至40元，引起民眾熱議。

受到國際物流影響，爭鮮曾於今年3月暫停販售鮭魚生魚片，當時即引起網友們的熱烈討論。另外日前爭鮮也針對不同的品項，規劃出每盤30、40、60元等不同的計價方式，不再僅是民眾熟悉的「每盤30元」，同樣也成為網友間的話題。

至於近日傳出爭鮮將於6月27日起，調整「鮭魚握壽司」、「鮭魚肚（一貫）」等人氣品項的價格，由30元調整為40元，其他品項則未調整。對此，實際致電爭鮮總公司詢問相關細節，但是尚未取得回應。