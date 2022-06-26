送臘味炒飯、雙北人95折！添好運板橋大遠百店重新開幕

來自香港，曾連續多年獲得米其林星級肯定的港式餐廳「添好運」，其位於板橋大遠百的「板橋大遠百店」經升級改裝後，將於7月10日重新開幕。為慶祝開幕，雙北市民憑身份證件，可享95折優惠，另外消費滿額可加贈「XO醬臘味炒飯券」，另外還有「指定餐點買1送1」的疫苗優惠、外帶85折等不同方案。

曾經在2010至2021獲得米其林一星肯定的添好運，提供多種港式點心，自登台以來就不斷拓展據點，包括雙北、新竹、桃園、台中、高雄等地均有門市。此次板橋大遠百店歷經整修後，預計將於在7月10日重新開幕。7月10日至8月15日期間，凡雙北市民出示證件，可享單筆95折優惠，雙北門市均可適用。另外板橋大遠百店限定消費滿600元，就送「XO醬臘味炒飯券」1張，限量1,000張。

除此之外，至7月31日前，出示疫苗小黃卡，施打2劑享「凍檸茶買1送1」（價值98元）、施打3劑享「楊枝甘露買1送1」（價值148元）。另外到店外帶，單筆滿650元，可享85折優惠。

另外添好運於7-11販售的「楊枝甘露」，自6月27日起更換包裝，並且增加果汁比例與芒果泥、寒天珍珠與椰果，每瓶45元。6月27日至7月7日期間，單瓶42元，2瓶79元，憑包裝截角至添好運實體門店消費滿額，即可兌換「好運冰火菠蘿」1顆（價值42元）。