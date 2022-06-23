快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯德基推「爆漿榴槤球」！酸辣滴咔泰檸脆雞只賣35天

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
肯德基新推出泰式風味的「酸辣滴咔泰檸脆雞」，每份72元。圖／肯德基提供
肯德基新推出泰式風味的「酸辣滴咔泰檸脆雞」，每份72元。圖／肯德基提供

接連推出多款新品的肯德基，自6月28日起將新推出具有泰式風味的「酸辣滴咔泰檸脆雞」，為舌尖帶來酸香微辣的滋味。同時還有「爆漿榴槤球」同步登場，以水果之王的獨特香氣，為夏季帶來濃烈的泰式情調。

肯德基本次所推出的「酸辣滴咔泰檸脆雞」，以經典的泰式檸檬魚為靈感，將檸檬、南薑、蒜、辣椒等多種辛香料調製而成的泰式香檸酸辣醬，搭配上咔啦脆雞，呈現出道地的泰式風味，同時再灑上由辣椒片、洋芫荽葉等組成的香辣灑粉，帶來微酸微辣的層次口感，宛若置身泰國。酸辣滴咔泰檸脆雞限定於6月28日至8月1日期間限時登場，單點每份72元，另有個人餐、XL套餐、派對餐等多種套餐組合，每套177～830元。6月28日至7月11日期間，使用代碼50343，還可享「酸辣滴咔泰檸脆雞」嚐鮮餐，優惠價149元。

除此之外，肯德基也同步推出「爆漿榴槤球」，將擁有「水果之王」美譽的榴槤製成流心內餡，加入酥脆的外皮之中，擁有獨特的榴槤香氣，每份2顆，單點69元、加點價59元。

「酸辣滴咔泰檸脆雞」可搭配成個人餐、XL套餐等不同組合。圖／肯德基提供
「酸辣滴咔泰檸脆雞」可搭配成個人餐、XL套餐等不同組合。圖／肯德基提供
具有濃烈榴槤香氣的「爆漿榴槤球」，單點69元、加點價59元。圖／肯德基提供
具有濃烈榴槤香氣的「爆漿榴槤球」，單點69元、加點價59元。圖／肯德基提供

肯德基 套餐 泰國

延伸閱讀

他反應廁所沒衛生紙 不滿肯德基經理回「環境很優」揮拳挨告

畢業就要啃啃肯德基！歡聚謝師組合限時兩天下殺64折

肯德基原價很貴？ 內行人秀「這1段數字」不用就虧大

桃議員上演「這不是肯德基」諷羅智強耍賴 網全笑翻

相關新聞

經營35年不敵疫情！新竹「家欣樓婚宴會館」7月熄燈

新冠肺炎疫情嚴重衝擊餐飲產業，其中連帶重挫婚宴市場。其中位於新竹，深耕35年的「家欣樓時尚婚宴會館」於6月23日發布停業...

線上虛擬試戴超方便 Longchamp春夏眼鏡復古百搭

夏季的穿搭配件中，太陽眼鏡是許多人必備的首選，除了追求實際遮陽、保護眼睛的效果，打造出具時尚感的造型也是很重要的。Lon...

夏夏季升級果嶺裝備這樣挑！MAJESTY旗艦級球具現身助攻「抓鷹」

又到了上果嶺揮杆旺季，今年的你是否準備好一展身手呢？所謂「工欲善其事，必先利其器」，各項裝備都應該升級，所以來自日本，名...

浪琴黛安娜馬術賽「優雅女士大賞」競逐「巴黎我最美」

關於品味、始終都是一門抽象的學問。第173屆的Prix de Diane Longines馬賽甫在日前落幕，除了由女性騎...

肯德基推「爆漿榴槤球」！酸辣滴咔泰檸脆雞只賣35天

接連推出多款新品的肯德基，自6月28日起將新推出具有泰式風味的「酸辣滴咔泰檸脆雞」，為舌尖帶來酸香微辣的滋味。同時還有「...

2022暑期飯店早鳥優惠：買1送1、贈兒童早餐、樂園門票

暑假各家飯店早鳥優惠開跑囉！許多知名飯店都推出買一晚送一晚專案，另有特別針對親子推出住宿就送兒童早餐、樂園門票，以及免費 DIY 廚藝教室等活動，超值優惠別錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。