肯德基推「爆漿榴槤球」！酸辣滴咔泰檸脆雞只賣35天

接連推出多款新品的肯德基，自6月28日起將新推出具有泰式風味的「酸辣滴咔泰檸脆雞」，為舌尖帶來酸香微辣的滋味。同時還有「爆漿榴槤球」同步登場，以水果之王的獨特香氣，為夏季帶來濃烈的泰式情調。

肯德基本次所推出的「酸辣滴咔泰檸脆雞」，以經典的泰式檸檬魚為靈感，將檸檬、南薑、蒜、辣椒等多種辛香料調製而成的泰式香檸酸辣醬，搭配上咔啦脆雞，呈現出道地的泰式風味，同時再灑上由辣椒片、洋芫荽葉等組成的香辣灑粉，帶來微酸微辣的層次口感，宛若置身泰國。酸辣滴咔泰檸脆雞限定於6月28日至8月1日期間限時登場，單點每份72元，另有個人餐、XL套餐、派對餐等多種套餐組合，每套177～830元。6月28日至7月11日期間，使用代碼50343，還可享「酸辣滴咔泰檸脆雞」嚐鮮餐，優惠價149元。