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必勝客「榴槤比薩」終於回歸！加碼「榴槤起司唐揚雞」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
睽違兩年，終於回歸！這次必勝客打造最具「台」味的升級版「榴芒水金金比薩」。 圖／必勝客提供
睽違兩年，終於回歸！這次必勝客打造最具「台」味的升級版「榴芒水金金比薩」。 圖／必勝客提供

榴槤控準備！曾經創下每10秒賣出一顆超狂紀錄的必勝客榴槤比薩，睽違兩年終於回歸，這次必勝客將泰國金枕頭榴槤、台南玉井愛文芒果融合，打造最具「台」味的升級版「榴芒水金金比薩」；此外，同場加映「榴槤起司唐揚雞」。兩款新品即起開放PK隨饗卡APP會員搶先預購，還有機會獲「必勝水果禮盒」，限量2,700組。

必勝客最新創作升級版「榴芒水金金比薩」，嚴選泰國進口的高品質金枕頭榴槤，獨特果香與奶油般綿軟柔滑的飽滿果肉，大塊舖滿比薩，搭配酸甜的台南愛文芒果醬，最後再撒上必勝客logo造型榴槤起司塊。

「榴芒水金金比薩」單點優惠價539元，即日起至6/27開放PK雙饗卡APP會員搶先預購，預購者還有機會獲得「必勝水果禮盒」及「必勝開運貼紙」；6/28至7/11開放PK APP會員獨享訂購，可選擇外帶或外送；7/12起開放全台門市與官網販售，搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠。

必勝客此次加碼祭出的獨家副食「榴槤起司唐揚雞」，嚴選大塊去骨雞腿肉製成皮酥肉嫩的唐揚雞，搭配口感滑順、香氣濃郁的泰國金枕頭榴槤醬與必勝客特製logo造型榴槤起司塊，即日起開始PK雙饗卡APP預購，單點價239元，6/28起開放全台門市與官網販售，數量有限。

必勝客「榴芒水金金比薩」單點優惠價539元，即日起至6/27開放PK雙饗卡APP會員搶先預購；6/28至7/11開放PK APP會員獨享訂購；7/12起開放全台門市與官網販售。 圖／必勝客提供
必勝客「榴芒水金金比薩」單點優惠價539元，即日起至6/27開放PK雙饗卡APP會員搶先預購；6/28至7/11開放PK APP會員獨享訂購；7/12起開放全台門市與官網販售。 圖／必勝客提供
除了榴槤比薩，必勝客還加碼祭出獨家副食「榴槤起司唐揚雞」。圖／必勝客提供
除了榴槤比薩，必勝客還加碼祭出獨家副食「榴槤起司唐揚雞」。圖／必勝客提供

必勝客 泰國 台南

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