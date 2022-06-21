快訊

恩恩爸批新北把人命當阿貓阿狗「靠吹哨者才知真相」

女老師斜槓變IS恐怖分子 沒被洗腦卻教孩童發動恐攻

跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假住房優惠懶人包 VR、衝浪、主題房「最夯三選項」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北花園大酒店推出各種體驗版的夏日親子派對住房專案。圖／台北花園提供
台北花園大酒店推出各種體驗版的夏日親子派對住房專案。圖／台北花園提供

暑假到哪玩？每年讓父母大傷腦筋的課題，今年飯店版有更多創新選項，除了主題房新體驗、優惠專案之外，台南遠東香格里拉大推「VR假期」，板橋凱撒則有「室內衝浪」的極限挑戰，大小孩、小小孩都有暑假新玩方。

強調是今夏「最酷炫的旅宿之旅」，台南遠東香格里拉結合宏達電虛擬實境科技，於飯店一樓大廳打造沉浸感十足的「VR遊樂空間」，包含緊張刺激的「恐龍突擊隊2：最後防線」，挑戰心臟強度的「命懸一線」，或是盡情享受紓壓快感的「忍者切水果」，以及打擊樂趣的「全民棒球」等遊戲。7月1日至9月30日「VR玩樂潮假期」專案，入住3天2夜尊榮客房雙人每房每晚4,700元起、四人同行6,600元起，含早餐、HTC VIVE虛擬實境遊戲等，還可以最低7折優惠加購高鐵車票。

夏日高溫，也意味著戲水時刻的到來。板橋凱撒大飯店聯合位於新北板橋全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」，推出3天2夜「解鎖大人的暑假」住房專案，入住即可體驗國外風行已久的室內衝浪極限運動。此外，可連續兩日享用飯店早餐，以及主打賣點32樓最高戶外泳池戲水拍照，即日起至8月31日每晚3,400元起。

為搶攻暑假住房，每年最受歡迎的「主題房」也陸續現身。台南晶英酒店引進韓國育兒聖品「ARIBEBE」品牌，推出兩款3天2夜住房專案，雙人成行15,398元起，贈送棉花糖睡袋或迷你動物安撫枕；喜愛泰迪熊主題房則有「熊熊愛上你」專案，房間滿滿療癒系的泰迪熊圖騰，還有9吋泰迪熊玩偶、夾腳拖鞋、艾草愛心熊皂、巴士餅乾鐵盒等豐富贈品，連住2晚加碼送ARIBEBE棉花糖動物枕頭。

台北花園大酒店暑期主打「體驗」。7月10日至8月27日推出「夏日親子派對」專案，包含星級飯店自助式輕食饗宴、無限樂園充氣城堡遊戲區，以及飯店主廚指導的DIY廚藝課程。可搭配住房專案，雙人3,288元起，安排入住全新改裝智能客房，免費嘗近50款古早味零食，另有旅艋舺、遊西門免費接駁服務。

國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店則聯手推出「初夏旅行住一送一」快閃住房優惠，即日起至6月30日預訂和逸飯店全台5館（台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館、高雄中山館）兩晚最低4,088元起，慕軒飯店兩晚6,388元起，專案可入住至7月31日，且可彈性選擇同日兩間或連續住宿兩晚，均含自助式早餐。

板橋凱撒結合浪極光室內衝浪實境體驗。圖／板橋凱撒提供
板橋凱撒結合浪極光室內衝浪實境體驗。圖／板橋凱撒提供
台南晶英「熊熊愛上你」主題房連住兩晚，加碼贈送ARIBEBE棉花糖動物枕頭。圖／台南晶英提供
台南晶英「熊熊愛上你」主題房連住兩晚，加碼贈送ARIBEBE棉花糖動物枕頭。圖／台南晶英提供
台南遠東香格里拉結合宏達電(HTC)虛擬實境科技，打造沉浸感十足虛擬實境遊戲空間。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉結合宏達電(HTC)虛擬實境科技，打造沉浸感十足虛擬實境遊戲空間。圖／台南遠東香格里拉提供
慕軒飯店榮獲台北米其林指南推薦旅宿，有住一送一優惠。圖／國泰飯店觀光提供
慕軒飯店榮獲台北米其林指南推薦旅宿，有住一送一優惠。圖／國泰飯店觀光提供

台南 早餐 晶英酒店

延伸閱讀

第二劑兒童BNT一路打到暑假 全教產：教師不是廉價勞工

凱撒飯店與東森購物開啟OMO合作 攜手迎疫後商機

中職／鬼神數據媲美凱撒大帝 豪勁向傳奇下訂單

雲林縣也跟進！全台6縣市暑假提前報到 停實體課到6月底

相關新聞

陽光運動園區添新設施 新店首座十一人制足球場明開放

新店溪左岸陽光運動園區近來除全新改建遊戲場完工開放外，新店區首座十一人制戶外足球場明日也將啟用，讓在地有足球運動需求的民...

在家手沖「星巴克冰咖啡」！買就送限量「冰飲變色杯」

星巴克冰咖啡也可以在家自己動手做！國際食品品牌雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出「Starbuc...

莉莉柯林斯美如畫！卡地亞高級珠寶私房照曝光

來自法國的精品品牌卡地亞（CARTIER）上週於西班牙馬德里發表全新的頂級珠寶系列Beautés du Monde，以...

悶熱天氣讓口罩戴不著怎麼辦？超好用口罩香氛小物公開

台灣夏天的氣候又濕又熱，現在出門都得戴口罩，讓大家覺得很痛苦，這時候就能選用口罩香氛小物，來減緩不適感。台隆手創館就推出...

80克拉巨鑽碧昂絲HOLD住 天后發新歌戴10億Tiffany登封

西洋流行天候碧昂絲（Beyonce）今天發新單曲《Break My Soul》，她同步在自己IG發出第二波她本月登上美國...

巨蟹座專屬！加價499享龍蝦牛排大餐、再送法國氣泡酒

日前台北喜來登大飯店推出雙子壽星專案，超高CP值、開放預訂一周即快速完銷。接力再推第二波優惠，6月22日至7月22日期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。