暑假住房優惠懶人包 VR、衝浪、主題房「最夯三選項」

暑假到哪玩？每年讓父母大傷腦筋的課題，今年飯店版有更多創新選項，除了主題房新體驗、優惠專案之外，台南遠東香格里拉大推「VR假期」，板橋凱撒則有「室內衝浪」的極限挑戰，大小孩、小小孩都有暑假新玩方。

強調是今夏「最酷炫的旅宿之旅」，台南遠東香格里拉結合宏達電虛擬實境科技，於飯店一樓大廳打造沉浸感十足的「VR遊樂空間」，包含緊張刺激的「恐龍突擊隊2：最後防線」，挑戰心臟強度的「命懸一線」，或是盡情享受紓壓快感的「忍者切水果」，以及打擊樂趣的「全民棒球」等遊戲。7月1日至9月30日「VR玩樂潮假期」專案，入住3天2夜尊榮客房雙人每房每晚4,700元起、四人同行6,600元起，含早餐、HTC VIVE虛擬實境遊戲等，還可以最低7折優惠加購高鐵車票。

夏日高溫，也意味著戲水時刻的到來。板橋凱撒大飯店聯合位於新北板橋全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」，推出3天2夜「解鎖大人的暑假」住房專案，入住即可體驗國外風行已久的室內衝浪極限運動。此外，可連續兩日享用飯店早餐，以及主打賣點32樓最高戶外泳池戲水拍照，即日起至8月31日每晚3,400元起。

為搶攻暑假住房，每年最受歡迎的「主題房」也陸續現身。台南晶英酒店引進韓國育兒聖品「ARIBEBE」品牌，推出兩款3天2夜住房專案，雙人成行15,398元起，贈送棉花糖睡袋或迷你動物安撫枕；喜愛泰迪熊主題房則有「熊熊愛上你」專案，房間滿滿療癒系的泰迪熊圖騰，還有9吋泰迪熊玩偶、夾腳拖鞋、艾草愛心熊皂、巴士餅乾鐵盒等豐富贈品，連住2晚加碼送ARIBEBE棉花糖動物枕頭。

台北花園大酒店暑期主打「體驗」。7月10日至8月27日推出「夏日親子派對」專案，包含星級飯店自助式輕食饗宴、無限樂園充氣城堡遊戲區，以及飯店主廚指導的DIY廚藝課程。可搭配住房專案，雙人3,288元起，安排入住全新改裝智能客房，免費嘗近50款古早味零食，另有旅艋舺、遊西門免費接駁服務。