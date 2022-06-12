和牛配海鮮的清新滋味！和牛47夏季套餐、外帶餐上桌
迎接夏日，乾杯集團旗下的「和牛47」以夏季食材為主，推出「夏雅套餐」，其中還可品嚐到首次以海鮮結合和牛所創作的特色餐點。另外順應居家防疫需求，和牛47也開放5款餐點外帶外送的服務，讓民眾在家也能輕鬆品嚐燒肉美味。
自6月至8月底期間限時登場的夏雅套餐，乃是和牛47首度透過多種海鮮食材與和牛進行搭配，採9道式設計。「生牛肉三種盛合」以海島潛水為主題，並透過珊瑚紅餐盤呈現。組合中的「馬頭魚捲」將馬頭魚肉酥炸，鱗片酥脆而肉質軟嫩，並搭配海葡萄、烏魚子夾入全麥潤餅皮中，帶來海洋世界般的想像；「和牛握壽司」則選用後腹肉部位搭配蕃茄、手指檸檬享用，有著消暑的酸甜滋味；「日式生牛肉」以生牛肉配上蕎麥籽醬、炸蕎麥籽，宛若在炎夏中品嚐冰涼蕎麥麵。
「本日嚴選三拼」的第一道，採用日本和牛側腹肉部位「笹肉」，佐上鮭魚卵及海膽一同享用，富有嚼勁的和牛及海鮮的組合，展現層層夏日風味；第二道為表面刷上烤肉醬的「牛舌蔥捲」，包覆著薑絲、青蔥、萬能蔥，滋味爽口；第三道以7分熟的澳洲和牛貝身肉，首次搭配鱈場蟹肉白醬，一次享受海陸絕配。
此外，一口椀也以水果玉米為基底推出「玉米濃湯」，鍋物則有「剝皮辣椒摩滋鍋」。「夏雅套餐」共9道佳餚，每人3,800元起；平日午間限定提供「夏陽套餐」，採5道式設計，每人1,488元起。
此外「和牛47」也開放提供「極選A5日本菲力三明治」、「頂級A5和牛沙朗三明治」、「伊比利Bellota豬排三明治」3款三明治供民眾外帶，售價580～1,680元，另外還有「日本和牛A5菲力牛排」、「澳洲羅賓島和牛9+肋眼牛排」兩款現烤燒物，售價2,450～3,500元，消費者可以直接在inline平台上訂購。
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