雙層肉排＋雙起士！漢堡王3款「勁濃起士重磅堡」上桌

甫於近日推出「花生香菜刈包烤牛堡」的連鎖速食「漢堡王」，預告將再於6月15日新推出「勁濃起士重磅系列」，以美式起士加黃金起士醬的雙倍濃郁，搭配上雙層火烤牛肉排、雙層火烤去骨雞腿排，或是雙層酥炸辣雞腿排，為起士愛好者帶來大大的滿足感。

漢堡王所推出的「重磅系列」，標榜主打雙層牛肉排、雙層雞排的大份量組合，適合份量的民眾。自6月15日起，漢堡王再新推出「勁濃起士重磅系列」，獨家研發墨西哥風味、尾韻微辣的黃金起士醬，再搭配上美式起士片，讓2種起士的滋味交融，再搭配炸培根、美式脆洋蔥增添風味層次與口感。

「勁濃起士重磅系列」共有3種肉品組合。「勁濃重磅雙牛堡」使用雙重起士搭配重達8.8盎司的雙重火烤牛肉排，帶來強勁的美式風情，單點189元，套餐229元。「勁濃重磅雙層辣雞堡」則是以雙層酥炸辣雞腿排為主角，帶來香辣又濃郁的滋味，單點169元，套餐209元；至於「勁濃重磅雙層烤雞堡」運用了雙層火烤去骨雞腿排，增添烤肉般的熱情氣息，單點159元，套餐199元。