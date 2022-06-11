聽新聞
test
0:00 / 0:00

減糖20%！卡滋「清甜爆米花」3種新口味　現享93折

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「草莓天使」具有莓果酸甜馨香。圖／卡滋爆米花提供
「草莓天使」具有莓果酸甜馨香。圖／卡滋爆米花提供

為了維持身體輕盈感，許多人喜歡微糖、少糖的比例。迎接夏日輕盈風，「卡滋爆米花」自即日起推出3種口味的「清甜系列爆米花」，標榜減糖20%，並且有「純粹鹹甜、草莓天使、田園濃湯」等口味可供選擇，新品上市還可享93折優惠。

卡滋爆米花自2006年創立，並且推出有眾多口味變化。本次所推出的清甜系列，同樣使用美國非基改玉米粒為主原料，搭配上獨家減糖配方，較經典焦糖口味減糖20%，並有3種口味。其中「純粹鹹甜」有著甜中帶鹹的復古滋味，「田園濃湯」則是有著濃郁的玉米濃湯香氣，帶有歐式農村風情；至於「草莓天使」則具有莓果酸甜馨香的幸福感，入口療癒。

3款清甜系列爆米花均採150公克大桶包裝，不僅適合獨自品嚐，也可以多人歡聚同樂，自即日起至7月14日期間於品牌官網獨家販售，每桶原價119元，上市期間享93折優惠，每桶110元。

「純粹鹹甜」有著甜中帶鹹的復古滋味。圖／卡滋爆米花提供
「純粹鹹甜」有著甜中帶鹹的復古滋味。圖／卡滋爆米花提供

草莓 美國

延伸閱讀

爸媽嫌油炸物不健康 只買「這款」老牌零食伴他童年

她盤點國內外多款Oreo創意風味 敲碗最想嘗試「這3種」

在家看電影就要搭這一味 網熱議桶裝爆米花都在這

KKday推台南福爾摩沙遊艇酒店住宿優惠專案 明上午開賣

相關新聞

和牛配海鮮的清新滋味！和牛47夏季套餐、外帶餐上桌

迎接夏日，乾杯集團旗下的「和牛47」以夏季食材為主，推出「夏雅套餐」，其中還可品嚐到首次以海鮮結合和牛所創作的特色餐點。...

悶熱夏天來臨狂噴汗！噴霧、舒涼冰巾瞬間秒降溫

進入典型的夏日氣候，又潮濕又悶熱，加上戴口罩，走在戶外沒多久就狂流汗，這時各種涼爽小物馬上出籠。舒潔推出舒涼配方的「舒潔...

OMEGA Her Time美麗時光特展 西班牙馬德里盛大展開

雖然手表常被視作是男性的收藏品，但透過設計、寶石與曼妙線條，女表也可以是手上的珠寶、晚宴或日常生活的輕奢風格體現。歐米茄...

狂掉髮又出油！除了洗髮精 3招選對梳子讓頭皮更健康

在悶熱的天氣下，許多人頭皮更容易出油，就影響頭髮的美觀度，這時除了選對洗髮精外，梳子也很重要。特別是頭皮的保養，透過梳子...

雙層肉排＋雙起士！漢堡王3款「勁濃起士重磅堡」上桌

甫於近日推出「花生香菜刈包烤牛堡」的連鎖速食「漢堡王」，預告將再於6月15日新推出「勁濃起士重磅系列」，以美式起士加黃金...

減糖20%！卡滋「清甜爆米花」3種新口味　現享93折

為了維持身體輕盈感，許多人喜歡微糖、少糖的比例。迎接夏日輕盈風，「卡滋爆米花」自即日起推出3種口味的「清甜系列爆米花」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。