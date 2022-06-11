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減糖20%！卡滋「清甜爆米花」3種新口味 現享93折
為了維持身體輕盈感，許多人喜歡微糖、少糖的比例。迎接夏日輕盈風，「卡滋爆米花」自即日起推出3種口味的「清甜系列爆米花」，標榜減糖20%，並且有「純粹鹹甜、草莓天使、田園濃湯」等口味可供選擇，新品上市還可享93折優惠。
卡滋爆米花自2006年創立，並且推出有眾多口味變化。本次所推出的清甜系列，同樣使用美國非基改玉米粒為主原料，搭配上獨家減糖配方，較經典焦糖口味減糖20%，並有3種口味。其中「純粹鹹甜」有著甜中帶鹹的復古滋味，「田園濃湯」則是有著濃郁的玉米濃湯香氣，帶有歐式農村風情；至於「草莓天使」則具有莓果酸甜馨香的幸福感，入口療癒。
3款清甜系列爆米花均採150公克大桶包裝，不僅適合獨自品嚐，也可以多人歡聚同樂，自即日起至7月14日期間於品牌官網獨家販售，每桶原價119元，上市期間享93折優惠，每桶110元。
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