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86年老店落幕！台南最甜肉圓「建國蝦仁肉圓」結束營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
建國蝦仁肉圓已於近期結束營業。圖／擷取自google map
建國蝦仁肉圓已於近期結束營業。圖／擷取自google map

台南人氣小吃又少一間！標榜已經有超過86年歷史、位於中西區的「建國蝦仁肉圓」近期吹起熄燈號，並掛上「結束營業」的字條，令許多民眾感到不捨。

招牌上寫著「86年老店」、實際超過90歲的建國蝦仁肉圓，最初位於東門圓環內，經搬遷後重新改名，提供有蝦仁肉圓、芋粿、碗粿等多種小吃，還有肉羹、肉羹麵、魚丸湯等餐點，價格平實，是陪伴許多台南人從小到大的古早滋味。也由於建國蝦仁肉圓的調味偏甜，因此也被許多人視為「台南最甜肉圓」，在google上獲得超過340則評論，平均3.7顆星。

不僅建國蝦仁肉圓，台南老字號的「松仔腳燒烤海產」也於近期結束營業，其他也有多間餐廳因疫情暫緩。而除了建國外，另外「茂雄」、「友誠」、「福記」等肉圓店，也都各自擁有許多支持者，也能成為旅客到台南用餐的不同選擇。

肉圓 台南 小吃

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