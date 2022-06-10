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萊爾富二度攜手人氣名店「薄多義」推7款獨家聯名鮮食

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起在萊爾富即可享用到人氣義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」的餐點，嘗鮮價55元起。圖／萊爾富提供
即日起在萊爾富即可享用到人氣義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」的餐點，嘗鮮價55元起。圖／萊爾富提供

超商聯名鮮食話題不斷，萊爾富繼去年10月與知名義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」推出4款獨家鮮食品創下佳績後，今年6月雙方二度合作，推出7款聯名鮮食新品，除了超高人氣義大利麵之外，這次納入更多薄多義人氣招牌料理，包括披薩、燉飯、飯捲等。歡慶新品上市，6月28日前購買萊爾富薄多義任一鮮食品，即可以15元優惠價加購中杯熱美式咖啡、可樂、氣泡水、果汁或綠茶等指定款飲品。

去年10月萊爾富首度與薄多義聯名推出4款鮮食商品，第一波的限量聯名商品不到1個月即完售，其中3款義大利麵銷量甚至連續占據好幾個月麵類前3名排行，其中又以奶油牛肝菌菇義大利麵（植物五辛素）熱銷居冠，另一款波隆那肉醬雙拼海苔飯捲更是不斷追加補貨。這次二度與薄多義聯名合作，納入披薩、燉飯等義式餐廳經典菜色，同時推出創新口味的飯捲，希望吸引更多消費者到超商嘗鮮。

萊爾富此次與薄多義推出的7款聯名鮮食，皆經過主廚微調特製，燉飯類包括「松露野菇燉飯」（售價89元，植物五辛蔬），松露醬採用真的松露製成，風味濃郁，香氣十足；「法式芥末籽奶醬雞肉燉飯」（售價89元）以特殊風味芥末籽醬搭上彈嫩雞塊，加上堅果碎粒吃起來更有口感。麵食類有「檸檬奶油燻鮭麵」（售價89元），搭配微酸的檸檬調和奶油白醬；去年10月推出的「蒜辣野菇雞肉麵」（售價89元）也好評回歸。披薩類的「德式香腸油漬蕃茄披薩」（售價55元），德式香腸與油漬蕃茄的簡單搭配，是經典美味；「日式魷魚燒披薩」（售價55元）為章魚燒口味改良，將主角換成魷魚，咬得到魷魚塊的Q彈嚼勁。飯捲類的「青醬烤雞飯捲餅」（售價59元）則是創新口味，獨家調製青醬搭配薄捲餅。

歡慶新品上市，萊爾富6月28日前推出購買薄多義鮮食享飲品加價購優惠活動，選購任一款薄多義鮮食，即可以15元優惠價加購中杯熱美式咖啡、可口可樂溜擺曲線瓶600mL、美粒果柳橙汁450mL、光泉冷泡茶冷萃綠茶585mL、舒味思萊姆口味氣泡水500mL等指定飲品。

萊爾富即日起二度攜手薄多義推出7款聯名鮮食，披薩每款售價55元，捲餅售價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起二度攜手薄多義推出7款聯名鮮食，披薩每款售價55元，捲餅售價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起二度攜手薄多義推出7款聯名鮮食，義大利麵及燉飯類每款售價89元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起二度攜手薄多義推出7款聯名鮮食，義大利麵及燉飯類每款售價89元。圖／萊爾富提供
萊爾富再次攜手「薄多義Bite 2 Eat」推出7款聯名鮮食，濃郁豐厚口感搶攻饕客味蕾。圖／萊爾富提供
萊爾富再次攜手「薄多義Bite 2 Eat」推出7款聯名鮮食，濃郁豐厚口感搶攻饕客味蕾。圖／萊爾富提供
６月28日前至萊爾富購買薄多義任款一鮮食，即可享15元優惠價加購指定飲品。圖／萊爾富提供
６月28日前至萊爾富購買薄多義任款一鮮食，即可享15元優惠價加購指定飲品。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「薄多義Bite 2 Eat」推出7款聯名鮮食，6月28日前購買薄多義任一款鮮食即享指定飲品優惠價15元。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「薄多義Bite 2 Eat」推出7款聯名鮮食，6月28日前購買薄多義任一款鮮食即享指定飲品優惠價15元。圖／萊爾富提供

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