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小華堡、雞塊都有！漢堡王6商品「加1元多1件」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「漢堡王」自即日起推出6款指定產品「加1元多1件」的限時優惠活動。圖／漢堡王提供
「漢堡王」自即日起推出6款指定產品「加1元多1件」的限時優惠活動。圖／漢堡王提供

為迎接「國際死黨日」（(BFF day, National Best Friends Day），連鎖速食漢堡王」自即日起推出6款指定產品「加1元多1件」的限時優惠活動，包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡、洋蔥圈烤牛堡等品項均在特價行列之中，最高現省128元，活動僅限5天。

此次「加1元多1件」的活動，自即日起至6月12日期間適用，共計有6個品項，包括有「小華堡（95元）」，「黃金起士雙豬培根堡（129元）」，「洋蔥圈烤牛堡（89元）」，「4塊雞塊（45元）」，還有「茶花綠茶大杯（40元）」，「百事可樂大杯（單點40元）」，通通均可享加1元多1件的優惠。

業者表示，在「國際死黨日」適合找好友一同分享。除了可以直接點購小華堡、洋蔥圈烤牛堡之外，若是「小華堡＋4塊雞塊」的2組組合，平均每人71元，也可以再加購茶花綠茶、可樂等飲品，揪團點餐更划算。

包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡等漢堡，均可享優惠。圖／漢堡王提供
包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡等漢堡，均可享優惠。圖／漢堡王提供

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