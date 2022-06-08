小華堡、雞塊都有！漢堡王6商品「加1元多1件」

為迎接「國際死黨日」（(BFF day, National Best Friends Day），連鎖速食「漢堡王」自即日起推出6款指定產品「加1元多1件」的限時優惠活動，包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡、洋蔥圈烤牛堡等品項均在特價行列之中，最高現省128元，活動僅限5天。

此次「加1元多1件」的活動，自即日起至6月12日期間適用，共計有6個品項，包括有「小華堡（95元）」，「黃金起士雙豬培根堡（129元）」，「洋蔥圈烤牛堡（89元）」，「4塊雞塊（45元）」，還有「茶花綠茶大杯（40元）」，「百事可樂大杯（單點40元）」，通通均可享加1元多1件的優惠。