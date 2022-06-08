聽新聞
test
0:00 / 0:00
小華堡、雞塊都有！漢堡王6商品「加1元多1件」
為迎接「國際死黨日」（(BFF day, National Best Friends Day），連鎖速食「漢堡王」自即日起推出6款指定產品「加1元多1件」的限時優惠活動，包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡、洋蔥圈烤牛堡等品項均在特價行列之中，最高現省128元，活動僅限5天。
此次「加1元多1件」的活動，自即日起至6月12日期間適用，共計有6個品項，包括有「小華堡（95元）」，「黃金起士雙豬培根堡（129元）」，「洋蔥圈烤牛堡（89元）」，「4塊雞塊（45元）」，還有「茶花綠茶大杯（40元）」，「百事可樂大杯（單點40元）」，通通均可享加1元多1件的優惠。
業者表示，在「國際死黨日」適合找好友一同分享。除了可以直接點購小華堡、洋蔥圈烤牛堡之外，若是「小華堡＋4塊雞塊」的2組組合，平均每人71元，也可以再加購茶花綠茶、可樂等飲品，揪團點餐更划算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言