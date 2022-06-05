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嘉市埤子頭植物園蝴蝶直逼500隻 賞蝶新秘境、假日不開

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市埤子頭植物園的水生植物展示區。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉義市埤子頭植物園的水生植物展示區。圖／林業試驗所中埔研究中心提供

嘉義市北香湖公園旁邊4.6公頃「埤子頭植物園」從培育苗木轉型17年，前年打造蝴蝶區、種大量食早植物，市長黃敏惠日前也去栽種過山香；林業試驗所中埔研究中心指出，今年已目擊300隻蝴蝶起跳，即日起到11月為蝴蝶旺季，不過園區屬性教育，例假日不開，仍歡迎機關團體預約假日前來。

林試所中埔研究中心表示，埤子頭原本為苗圃，2005年就改名植物園，不過2011年內部啟動大轉型，包括把苗木「存貨」清出，也新設水生植物生態池、灌木展示區等，2020年更打造0.15公頃蝴蝶生態區、去年再建芋類植物區種海芋、姑婆芋等。

目前園區胸高直徑10公分以上的樹木有117種、1909株，數量最多的樹種為福木、其次是肯氏南洋杉、大葉山欖、台灣梭羅木、蘭嶼羅漢松，這5種樹木約占全部的42.9％；胸高直徑10公分以下的樹木、灌木、藤本、草本與水生植物，也約150種，整個園區種類多元。

中心也說，蝴蝶生態區大量種植食草植物，而非蜜源植物，就像經營蝴蝶的飯店、不只是餐廳，例如樺斑蝶的食草馬利筋、無尾鳳蝶的食草過山香、柑橘鳳蝶的食草檸檬與紅紋鳳蝶的食草馬兜鈴，7大類型蝴蝶的食草植物都種了。

中心說，從第1年不到100隻蝴蝶，今年已300到500隻，黃敏惠日前栽種過山香，有助吸引到無尾鳳蝶、柑橘鳳蝶，正期待對環境較敏感的紅紋鳳蝶、珠光鳳蝶、黃裳鳳蝶前來；從5月到11月，只要沒下雨就是蝴蝶旺季。

不過埤子頭的入口位於博愛陸橋下方，要走橋下道路，入口較難找，且開園時間為平日8點半到4點半，例假日休息，林試所中埔中心說，9成民眾致電都問入口再哪，園區定位屬教育性質，給想來學習植物者，不是服務觀光客，每月平均僅500多人次入園，不過能讓機關團體預約假日前來。

嘉義市埤子頭植物園的灌木展示區。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉義市埤子頭植物園的灌木展示區。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉市的國小生日前到埤子頭植物園體驗捕蝴蝶，觀察生態。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉市的國小生日前到埤子頭植物園體驗捕蝴蝶，觀察生態。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉義市長黃敏惠（右三）日前到埤子頭植物園種下蝴蝶的食草植物。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉義市長黃敏惠（右三）日前到埤子頭植物園種下蝴蝶的食草植物。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉義市埤子頭植物園的蝴蝶生態區今年可見近500隻蝴蝶。圖／林業試驗所中埔研究中心提供
嘉義市埤子頭植物園的蝴蝶生態區今年可見近500隻蝴蝶。圖／林業試驗所中埔研究中心提供

中埔 黃敏惠 柑橘

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