嘉市埤子頭植物園蝴蝶直逼500隻 賞蝶新秘境、假日不開

嘉義市北香湖公園旁邊4.6公頃「埤子頭植物園」從培育苗木轉型17年，前年打造蝴蝶區、種大量食早植物，市長黃敏惠日前也去栽種過山香；林業試驗所中埔研究中心指出，今年已目擊300隻蝴蝶起跳，即日起到11月為蝴蝶旺季，不過園區屬性教育，例假日不開，仍歡迎機關團體預約假日前來。

林試所中埔研究中心表示，埤子頭原本為苗圃，2005年就改名植物園，不過2011年內部啟動大轉型，包括把苗木「存貨」清出，也新設水生植物生態池、灌木展示區等，2020年更打造0.15公頃蝴蝶生態區、去年再建芋類植物區種海芋、姑婆芋等。

目前園區胸高直徑10公分以上的樹木有117種、1909株，數量最多的樹種為福木、其次是肯氏南洋杉、大葉山欖、台灣梭羅木、蘭嶼羅漢松，這5種樹木約占全部的42.9％；胸高直徑10公分以下的樹木、灌木、藤本、草本與水生植物，也約150種，整個園區種類多元。

中心也說，蝴蝶生態區大量種植食草植物，而非蜜源植物，就像經營蝴蝶的飯店、不只是餐廳，例如樺斑蝶的食草馬利筋、無尾鳳蝶的食草過山香、柑橘鳳蝶的食草檸檬與紅紋鳳蝶的食草馬兜鈴，7大類型蝴蝶的食草植物都種了。

中心說，從第1年不到100隻蝴蝶，今年已300到500隻，黃敏惠日前栽種過山香，有助吸引到無尾鳳蝶、柑橘鳳蝶，正期待對環境較敏感的紅紋鳳蝶、珠光鳳蝶、黃裳鳳蝶前來；從5月到11月，只要沒下雨就是蝴蝶旺季。