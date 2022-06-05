快訊

台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫

行腳桃園今提3策⋯羅智強：張善政補正程序 我退選抬轎

影／確診死亡24小時內火化引爭議 陳時中：可以協調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限定款「四方蛋捲」禮盒！「酷覓星」首度快閃台北

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
酷覓星已連續6年獲得食品界米其林指南iTQi絕佳風味獎。圖／酷覓星提供
酷覓星已連續6年獲得食品界米其林指南iTQi絕佳風味獎。圖／酷覓星提供

以台中起家的伴手禮品牌「酷覓星」，主打特色食材、內餡夾心與零食的層次組合自2017年創立以來，就已連續6年獲得食品界米其林指南iTQi絕佳風味獎殊榮。除了透過團購、快閃活動外，酷覓星近期首度插旗台北，在台北車站誠品站前店展開為期6個月的期間限定店，提供民眾不同的零食選擇。

酷覓星結合台北誠品站前店的轉運特性，以「用超級零食征服宇宙」為概念，打造出一個充滿新奇點心的太空轉運站。店內提供多款品牌的明星商品，其中「香鬆起士糙米捲」曾經月銷達10萬份，並獲選為長榮航空和台灣高鐵商務艙點心；「日式黑巧肉鬆煎捲」則是在塞滿肉鬆的煎捲外，裹上巧克力及杏仁核果，讓鹹香與苦甜交織成獨特風味。

除此之外，酷覓星也推出首次亮相的誠品站前限定款「四方蛋捲禮盒」，選用獨特四方造型層層包覆的肉鬆蛋捲，不僅添加奇亞籽等超級食物，同時搭配黑芝麻、藍藻青蔥2種口味組合在一起，創造出雙重口味的伴手禮。6月5日前還有鐵盒禮盒系列全面75折、香鬆起士糙米捲買1送1（原價499元）、黑巧穀脆棒禮盒買1送1（原價360元）等優惠。

限定推出的「四方蛋捲禮盒」。圖／酷覓星提供
限定推出的「四方蛋捲禮盒」。圖／酷覓星提供
「香鬆起士糙米捲」被選做長榮航空商務艙指定點心。圖／酷覓星提供
「香鬆起士糙米捲」被選做長榮航空商務艙指定點心。圖／酷覓星提供
日式黑巧肉鬆煎捲，主打甜鹹交錯的滋味。圖／酷覓星提供
日式黑巧肉鬆煎捲，主打甜鹹交錯的滋味。圖／酷覓星提供

零食 誠品 伴手禮

延伸閱讀

這款湯頭超好喝！「牛肉麵冷凍包」開箱評價，湯濃多層次、牛腱肉大塊不乾柴

兩種口味泡麵好難選？貓皇突伸出魔爪咬爆封膜：你就吃這碗

誠品書店為何這麼穩？ 這2大原因讓它屹立33年

誠品信義生存戰 吳旻潔坦言無備案「消失就無法複製」

相關新聞

賀高雄全家海神隊勇奪T1元年總冠軍！全家便利商店推限時優惠 大杯美式咖啡買一送一

歷經例行賽、總冠軍賽一連串的激戰，南霸天代表高雄全家海神隊球員背水一戰，今天（6月4日）的總冠軍戰在客場台體大體育館擊敗...

這款湯頭超好喝！「牛肉麵冷凍包」開箱評價，湯濃多層次、牛腱肉大塊不乾柴

udn走跳美食／Liz荔枝 隨著時代的改變，越來越多人會去買冷凍調理包或是即食加熱包來簡單快速完成一餐。而口味、美味的程度要求越來越高、越來越挑嘴，不是好吃的不一定會買！ 今天要跟大家

劉家、小林、燒肉粽！ 精選台北三家必吃「南部粽」好味道

彷彿被制約一般，每到接近端午節的日子，就會莫名其妙地想大嗑粽子，尤其台灣豐富的粽子種類，更讓人對粽子愛不釋手，即使糯米很難消化不能吃太多，但不吃過癮牙會癢。 在台北地區大部分的粽子屬於北部粽，香味濃

肉多多「外帶4.9折」下殺超過1000元！自取「加3元再送3盤各200g肉」，最低1人125元快衝

知名火鍋品牌「肉多多」先前為了因應疫情推出「外帶超多多」防疫套餐，這回整個6月份推出全台門市超狂「外帶超多多4.9折」與「加1元多1件」兩大優惠，直接下殺破千元，最多還可以直接加3元多600克肉盤，直接爽吃總重2.6公斤的火鍋肉，疫情期間快揪團吃起來啦！

搶宅食商機 達美樂免外送費、披薩「外送買一送一」！

疫情持續，各家搶進宅食商機，台灣達美樂也展開系列外送優惠，包括持續「0元免外送費」策略，即日起每周二、周六提供大／小披薩...

盤點8家飯店的外帶「星」菜色！最高可享免運+快閃5折

疫情仍處在高原期，全民防疫持續中，星級飯店外帶外送再進階，除了主打特色菜、招牌菜，也開發專供外帶的新菜色，像是滿滿牡蠣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。