限定款「四方蛋捲」禮盒！「酷覓星」首度快閃台北

以台中起家的伴手禮品牌「酷覓星」，主打特色食材、內餡夾心與零食的層次組合自2017年創立以來，就已連續6年獲得食品界米其林指南iTQi絕佳風味獎殊榮。除了透過團購、快閃活動外，酷覓星近期首度插旗台北，在台北車站誠品站前店展開為期6個月的期間限定店，提供民眾不同的零食選擇。

酷覓星結合台北誠品站前店的轉運特性，以「用超級零食征服宇宙」為概念，打造出一個充滿新奇點心的太空轉運站。店內提供多款品牌的明星商品，其中「香鬆起士糙米捲」曾經月銷達10萬份，並獲選為長榮航空和台灣高鐵商務艙點心；「日式黑巧肉鬆煎捲」則是在塞滿肉鬆的煎捲外，裹上巧克力及杏仁核果，讓鹹香與苦甜交織成獨特風味。