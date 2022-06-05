聽新聞
test
0:00 / 0:00
限定款「四方蛋捲」禮盒！「酷覓星」首度快閃台北
以台中起家的伴手禮品牌「酷覓星」，主打特色食材、內餡夾心與零食的層次組合自2017年創立以來，就已連續6年獲得食品界米其林指南iTQi絕佳風味獎殊榮。除了透過團購、快閃活動外，酷覓星近期首度插旗台北，在台北車站誠品站前店展開為期6個月的期間限定店，提供民眾不同的零食選擇。
酷覓星結合台北誠品站前店的轉運特性，以「用超級零食征服宇宙」為概念，打造出一個充滿新奇點心的太空轉運站。店內提供多款品牌的明星商品，其中「香鬆起士糙米捲」曾經月銷達10萬份，並獲選為長榮航空和台灣高鐵商務艙點心；「日式黑巧肉鬆煎捲」則是在塞滿肉鬆的煎捲外，裹上巧克力及杏仁核果，讓鹹香與苦甜交織成獨特風味。
除此之外，酷覓星也推出首次亮相的誠品站前限定款「四方蛋捲禮盒」，選用獨特四方造型層層包覆的肉鬆蛋捲，不僅添加奇亞籽等超級食物，同時搭配黑芝麻、藍藻青蔥2種口味組合在一起，創造出雙重口味的伴手禮。6月5日前還有鐵盒禮盒系列全面75折、香鬆起士糙米捲買1送1（原價499元）、黑巧穀脆棒禮盒買1送1（原價360元）等優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言