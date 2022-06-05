T1奪冠！漢來海港「2人同行1人免費」！入住漢來送5600

為慶祝「高雄全家海神隊」擊敗台中葳格太陽隊，永奪T1元年總冠軍，同集團旗下的飯店、百貨、餐飲紛紛推出快閃慶祝優惠。其中人氣自助餐廳「漢來海港」，限時於6月5日推出「2人同行、1人免費」的限量優惠，讓粉絲們一起同樂。

高雄全家海神隊以絕佳佳績，成功拿下T1籃球聯盟首季總冠軍，不僅粉絲們開心，球隊所屬的國揚集團，也推出一系列慶祝優惠。今日（6月5日）漢來海港餐廳推出「2人同行1人免費」優惠，下午餐、午餐、晚餐各100組，限當日餐期前現場報到、領取號碼牌憑證，發完為止。即日起至6月12日，漢來美食全品牌餐廳內用享8折優惠。

此外，即日起至6月12日17:00期間，漢來飯店推出「我雄海派歡慶專案」，包括有市景雙人房住宿券，包含早餐，再送5,600元的漢來美食餐券，每組5,660元，限量200組，每人限購2組。

另外全家也慶祝高雄全家海神隊奪冠，即日起連續4天推出「隨買跨店取買1送1」的優惠；線上商城連續7天買1送1；實體店舖也推出百件商品「第2件5折」，讓粉絲們共同分享喜悅與榮耀。