限1個月！大戶屋「買便當送飲料」、bb.q買炸雞送炸物

端午節即將到來，全家國際餐飲旗下的「大戶屋」與「bb.q CHICKEN」特別推出端午優惠活動，凡至大戶屋消費定食或便當，即可加贈飲料、養生紅豆湯圓，最高回饋110元；至bb.q CHICKEN內用或外帶全炸雞系列，加贈「炸物3選1」，現賺88元。

即日起至6月30日止，到大戶屋指定店鋪點消費「定食」或「外帶便當」，贈送「熱咖啡或冰／熱紅茶」1杯（售價50元）；選購外帶指定款「炸豬里肌便當」、「炭烤雞肉香橘醋便當」、「豬排蛋蓋飯便當」3款便當，另加碼贈送「養生紅豆湯圓」1份（售價60元）。

來自韓國的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」自即日起至6月30日期間，推出平日限定加碼優惠，於指定門市內用或外帶消費「全炸雞系列」（半半炸雞/雙味全雞/去骨炸雞/雞翅/雞腿/套餐），贈送「炸物3選1」1份，共有炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條可供選擇，原價88元。