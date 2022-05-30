聽新聞
test
0:00 / 0:00
限1個月！大戶屋「買便當送飲料」、bb.q買炸雞送炸物
端午節即將到來，全家國際餐飲旗下的「大戶屋」與「bb.q CHICKEN」特別推出端午優惠活動，凡至大戶屋消費定食或便當，即可加贈飲料、養生紅豆湯圓，最高回饋110元；至bb.q CHICKEN內用或外帶全炸雞系列，加贈「炸物3選1」，現賺88元。
即日起至6月30日止，到大戶屋指定店鋪點消費「定食」或「外帶便當」，贈送「熱咖啡或冰／熱紅茶」1杯（售價50元）；選購外帶指定款「炸豬里肌便當」、「炭烤雞肉香橘醋便當」、「豬排蛋蓋飯便當」3款便當，另加碼贈送「養生紅豆湯圓」1份（售價60元）。
來自韓國的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」自即日起至6月30日期間，推出平日限定加碼優惠，於指定門市內用或外帶消費「全炸雞系列」（半半炸雞/雙味全雞/去骨炸雞/雞翅/雞腿/套餐），贈送「炸物3選1」1份，共有炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條可供選擇，原價88元。
大戶屋優惠活動適用15間指定店舖，包含民權東路一段店、大安店、台北凱撒店、南京復興店、中壢中原店、忠孝復興店、東湖店、新北投店、行天宮站店、新店家樂福店等15間門市。bb.q CHICKEN活動則適用慶城店、雙連店等13間門市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言