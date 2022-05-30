麥當勞「麥香魚」早餐開賣 森永牛奶糖冰炫風限時回歸

麥香魚粉絲的夢想成真！麥當勞宣佈，自6月1日起，早餐時段將首度限時開賣「麥香魚」及「雙層麥香魚」，另外也將限時推出全新Signature極選系列「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆鷄腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎鷄腿堡」等新品，還有「森永牛奶糖冰炫風」同步回歸市場，還可免費加送「森永牛奶糖」。

麥當勞Signature極選系列不斷以特色食材入堡，6月1日至7月5日期間，將使用「法式帶籽第戎芥末」作為主題，推出「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆鷄腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎鷄腿堡」。以櫸木煙燻火腿、牛蕃茄、原葉生菜為素材，分別搭配紐澳100%安格斯純牛肉、嫩煎鷄腿排及酥脆去骨鷄腿排，還有「法式第戎芥末醬」作為靈魂，交織出濃厚的法式風味，每款單點均為134元，搭配地瓜套餐則為202元。

麥當勞同時也宣佈，自6月1日至7月5日起，首度於早餐時段推出「麥香魚」以及「雙層麥香魚」。使用圓潤蒸漢堡，搭配上100%真鱈魚排、塔塔醬及切達起司的組合，為早餐帶來滿滿活力。「麥香魚」單點49元、鷄塊套餐99元；「雙層麥香魚」單點89元、鷄塊套餐139元。