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陪伴粉絲14年！復古眷村菜「陸光小館」拆遷
喜愛吃眷村家常菜的民眾，可別跑錯了！位於台北市市民大道上、已有14年歷史的「陸光小館」近日宣佈，因房屋老舊、環境衛生無法改變，因此已於即日起拆除。但粉絲們也不用過度擔心，陸光小館也表示，待9月新址確定後，會盡快告知。
陸光小館位於市民大道、敦化北路口，從店面外觀到內部裝潢，處處都具有懷舊的眷村氣息，國旗、老酒、軍旗、照片等元素，也增添店內的歲月氛圍。陸光小館提供有多樣化的滷味，包括豆乾、豬大腸、滷豬腳等品項，另外還有獅子頭砂鍋、醃篤鮮、榨菜肉絲麵、魚頭砂鍋等品項可選擇。由於價格合理、用餐環境充滿時代特色，因此陸光小館獲得許多粉絲青睞，許多名人亦是座上嘉賓，在GOOGLE上獲得超過840則評論，平均獲得4.0顆星。
即將在5月底滿14年的陸光小館，近日宣佈內部進行拆除，並且表示此地房屋老舊環境衛生無法改變， 為了讓大家有更好的用餐環境所以決定搬遷。業者也表示9月新址確定後會盡快告知鄉親。粉絲們也紛紛表示「期待」、「祝福新店開幕順利」
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