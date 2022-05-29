42折吃「A5日本和牛800克」！乾杯再推限量和牛福袋

了解民眾在家也想大口吃和牛的慾望，乾杯集團新推出搭配涮涮鍋或壽喜燒的「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」以及「和牛福袋」等優惠方案，最低享42折起，讓消費者可以輕鬆享受和牛的滋味。

乾杯旗下黑毛屋本家所推出的「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」共有4款和牛鍋物組合，主打以800公克、可供4人同享的日本A5和牛為主角，搭配上不同的湯頭，傳達出各具特色的食趣。其中「特選日本A5和牛」組合，選用鞍下最接近肋骨處的部位，油花細緻均勻，搭配上涮涮鍋／壽喜燒鍋底，4人份原價9,196元，優惠價3888元，約42折。至於「「日本A5和牛」組合，則是選用肩部小三角、後腿部位，油脂較低、肉味鮮明，同樣可搭配涮涮鍋／壽喜燒鍋底，4人份原價5,996元，優惠價2,588元。另外組合亦推出有和牛份量為400公克的2人份方案，各為2,588、1,788元，約為54折起，每款各限量100組。