快訊

打完疫苗去上學 柯文哲：中小學、幼兒園6月6日恢復實體上課

尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 當局派直升機急搜救

42折吃「A5日本和牛800克」！乾杯再推限量和牛福袋

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
乾杯集團推出「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」、「和牛福袋」等方案，主打大份量的肉品組合。圖／乾杯提供
乾杯集團推出「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」、「和牛福袋」等方案，主打大份量的肉品組合。圖／乾杯提供

了解民眾在家也想大口吃和牛的慾望，乾杯集團新推出搭配涮涮鍋或壽喜燒的「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」以及「和牛福袋」等優惠方案，最低享42折起，讓消費者可以輕鬆享受和牛的滋味。

乾杯旗下黑毛屋本家所推出的「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」共有4款和牛鍋物組合，主打以800公克、可供4人同享的日本A5和牛為主角，搭配上不同的湯頭，傳達出各具特色的食趣。其中「特選日本A5和牛」組合，選用鞍下最接近肋骨處的部位，油花細緻均勻，搭配上涮涮鍋／壽喜燒鍋底，4人份原價9,196元，優惠價3888元，約42折。至於「「日本A5和牛」組合，則是選用肩部小三角、後腿部位，油脂較低、肉味鮮明，同樣可搭配涮涮鍋／壽喜燒鍋底，4人份原價5,996元，優惠價2,588元。另外組合亦推出有和牛份量為400公克的2人份方案，各為2,588、1,788元，約為54折起，每款各限量100組。

除此之外，6月5日前乾杯集團也推出「和牛福袋」，其中「輕奢品味和牛福袋」，內含日本和牛上等牛排、日本和牛姿切、和牛角切、和牛牛五花、台灣黑豚豬五花、台灣雞腿肉等肉品，原價5,726元，優惠價3,288元。「老饕雙牛排和牛福袋」，內含澳洲和牛8-9級肋眼牛排、日本和牛特選牛排、日本和牛姿切、和牛牛五花、西班牙Bellota伊比利豬、台灣雞腿肉等肉品，原價7,596元，優惠價4,288元。另外還有「老乾杯日式和牛煎餃」，原價1,440元，優惠價999元。

「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」可搭配壽喜燒湯底與烏龍麵。圖／乾杯提供
「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」可搭配壽喜燒湯底與烏龍麵。圖／乾杯提供
除了壽喜燒湯底外，「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」也可搭配涮涮鍋湯底。圖／乾杯提供
除了壽喜燒湯底外，「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」也可搭配涮涮鍋湯底。圖／乾杯提供

日本和牛 福袋

延伸閱讀

日本挽救頹靡軍工產業 擬放寬武器出口

餐飲逆勢搶才 北市就服368個工作機會高薪60K

和牛自煮上桌！ 和牛研究室推即食料理包 變身管理美食家

欣欣牌×胡同 「A5和牛煎餃、燒肉水餃」在家輕鬆上桌

相關新聞

42折吃「A5日本和牛800克」！乾杯再推限量和牛福袋

了解民眾在家也想大口吃和牛的慾望，乾杯集團新推出搭配涮涮鍋或壽喜燒的「日本A5和牛鍋 免運防疫箱」以及「和牛福袋」等優惠...

夯劇《高校十八禁》性感男星成泰格豪雅大使 特別版經典賽車表搶先上手

影集《高校十八禁（ Euphoria）》第二季，在今年初播出，探討高校生的藥物上癮、校園暴力、跨性別等議題，因此吸引許多...

穿中空露腰裝曬新包 有種性感叫「9m88的ㄎ一ㄤ」！

新一波腋下包熱潮從之前的古典簡約走向了空氣感設計風格，最近在社群平台上洗版的款式以MIU MIU的Miu Wander包...

摩斯app「安心取溫馨送」新功能 紅茶、咖啡都有優惠

受到疫情影響，民眾在端午佳節期間，也有著遠距送禮的需求。摩斯漢堡app「安心取溫馨送」功能，特別推出端午節優惠方案，方便...

慕星計畫倒數！慕赫攜手米其林一星米香 再獻經典台菜

米其林指南官方威士忌合作夥伴慕赫（Mortlach）推出「慕星計畫」，為追求飲食卓越儀式感的老饕，獻上摘星品酩的最佳選擇...

雪白肌簡直會反光！IU坎城閉幕紅毯宛如仙女下凡

第75屆坎城影展落幕，韓國女星IU李知恩今年憑著《嬰兒轉運站》入圍影后，雖然最終沒能獲獎，但在昨日的閉幕紅毯上，她依舊沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。