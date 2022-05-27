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搶搭星宇A330neo飛日本 商務艙免萬元！開賣資訊曝光

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
候機室限定活動特邀來自香港的MUME主廚林泉，打造米其林主廚限定創意港點。圖／易遊網提供
候機室限定活動特邀來自香港的MUME主廚林泉，打造米其林主廚限定創意港點。圖／易遊網提供

星宇粉注意了！易遊網攜手星宇航空推出全台第一架A330neo廣體客機飛行首航體驗，並獲得香港旅遊發展局支持，打造「港味巡禮微旅行」的主題活動，旅客可在候機室品嘗米其林主廚的限定創意港點、參加香港私房美食分享會，還可抽「香港文華東方酒店住宿券」。

此次微旅行將於6月25日中午12:30於桃園機場起飛，航行時間約3小時，安排遨遊日本宮古島上空及鳥瞰台灣東海岸絕美風景。5月30日上午11:00於易遊網開賣。

此次飛行體驗根據艙等與座位劃分為5種票價，經濟艙包含有「舒適走道座(1人2座)」每人含稅6,330元、「靠窗景觀雙人套票」雙人含稅價14,330元，以及「靠窗景觀大空間雙人套票」雙人含稅價16,330元，於機上可品嘗星宇超人氣的胡同燒肉機上餐。

商務艙則有「舒適走道座」每人含稅10,330元，以及「靠窗景觀座」每人含稅12,330元，享用米其林空中饗宴Longtail機上餐。此外，此班機是星宇首班提供蜷尾家全新口味冰淇淋，全艙等旅客當日將一起揭曉新口味。

持「玉山信用卡」訂購上述商品，不限金額輸入折扣碼「ESUN500」現折500元；單筆滿1萬元輸入折扣碼「ESUN1000」現折1,000元，等於商務艙每人最低含稅不到1萬元。

星宇航空日前引進全台唯一空中巴士A330neo廣體客機，讓眾多航空迷備感期待。全新A330neo由BMW Designworks團隊操刀，展現精品般的高質感設計，硬體設備也全面升級，像是個人娛樂系統享有4K高畫質、全機支援藍牙無線音源傳輸、客艙LED照明可切換不同情境燈光、隨身行李置物櫃加大空間等。

此次飛行體驗，與香港旅遊發展局攜手打造候機室限定活動，特邀獲米其林一星和亞洲50大餐廳的MUME進駐候機室，並獨家打造活動限定港味小點，來自香港的MUME主廚林泉更親臨現場說菜。現場還將舉辦「香港私房美食分享會」，由主廚林泉與香港文字工作者兼攝影師梁大文跨界對談，會後還有「香港文華東方酒店住宿券」抽獎活動。

搭乘星宇A330neo飛行體驗的旅客，皆可獲得此趟班機專屬紀念禮品，包含有星宇A330neo旅行頸枕(商務艙限定)、星宇A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、星宇A330neo搭機證書、易遊網品牌帆布袋、台灣匠心X小村遠遠台東香氛口罩組(一盒)，以及香港旅遊發展局贈送的香港風格電腦包和香港沁心藝境套卡(一套24張)。此外，機上將特獻「WAT Cocktail」楊枝甘露瓶裝雞尾酒。

相關資訊可至易遊網官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星宇航空A330neo經濟艙旅客，將可於機上享用超人氣胡同燒肉機上餐。圖／易遊網提供
星宇航空A330neo經濟艙旅客，將可於機上享用超人氣胡同燒肉機上餐。圖／易遊網提供
星宇航空A330neo廣體客機由BMW Designworks團隊操刀設計。圖／易遊網提供
星宇航空A330neo廣體客機由BMW Designworks團隊操刀設計。圖／易遊網提供

香港 易遊網 米其林

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